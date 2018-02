Miracle de Lourdes: soeur Bernardette a parlé

On attendait la fumée blanche et c’est un petit bout de femme frêle en pullover de laine qui est apparue devant les micros: sœur Bernadette Moriau que l'on pourrait aussi appeler « soeur sourire », tant une joie sereine semble habiter cette « guérie de Lourdes » selon la terminologie officielle.

Guérie et miraculée: A l’été 2008, elle rentre d’un pèlerinage dans sa congrégation. Elle est alors âgée de 69 ans et cela fait 40 ans que cette sœur franciscaine souffre de problèmes neurologiques et doit porter un corset pour se déplacer. Sœur Bernadette raconte. « J’étais à la chapelle, je rentrais de Lourdes. Et là, j’ai ressenti un bien-être dans mon corps, une détente et une grande chaleur. Mais je ne savais pas ce qui m’arrivait. Je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j’ai eu une voix intérieure qui m’a dit : enlève tes appareils. Je n’ai pas pensé au mot miracle. J’ai pensé : Ah oui, tiens ! On dirait que je suis guérie. Mais c’est tout. Je n’ai pas employé le mot miracle. C’est sûr que ça change les choses...».

Cette guérison soudaine durable et inexpliquée en l’état actuel de nos connaissances, après que son dossier ait été examiné par près de 300 médecins, fait que l’église l’a déclarée «miraculée». Sœur Bernadette n’a pas demandé sa guérison, elle n’a pas non plus demandé cette soudaine notoriété. Je ne suis pas une star, je reste une petite sœur nous a confié celle qui entend désormais avec son existence, « témoigner de la bonté de Dieu ».