France: Edouard Philippe présente ses mesures contre la radicalisation en prison

En visite à Lille avec une douzaine de ses ministres, le Premier ministre a présenté ce vendredi 23 février le plan de lutte du gouvernement contre la radicalisation. 60 mesures pour mieux détecter les comportements à risque et pour gérer les détenus radicalisés qui seront désormais regroupés dans des « quartiers étanches » à l'écart des autres prisonniers, et répartis dans des établissements pénitentiaires partout en France, a annoncé Edouard Philippe.

Sur près de 70 000 détenus en France en février, 512 personnes sont incarcérées pour des faits de terrorisme et 1 139 prisonniers de droit commun ont été identifiés comme « radicalisés ». Edouard Philippe a annoncé la création de 1 500 places « dans des quartiers étanches » pour les détenus radicalisés et les plus dangereux seront placés dans des quartiers encore plus encadrés. Objectif : prévenir le prosélytisme et la contagion entre les détenus.

1500 places vont être créées dans des quartiers étanches, exclusivement dévolues aux détenus radicalisés, dont 450 d'ici à la fin de l'année.

Les radicalisés ne seront désormais plus emprisonnés avec les autres détenus, mais seront placés dans des quartiers spécifiques, comptant entre 15 et 20 prisonniers. L'objectif est d'avoir 450 places d'ici à fin 2018 dans ces « quartiers étanches » et, à terme, 1 500 places à travers la France afin d'alléger les tensions en Ile-de-France où les maisons d'arrêt accueillent 60% des détenus terroristes.

Pour la prise en charge des personnes radicalisées, notamment celles qui reviennent de Syrie et d’Irak, 1 500 places vont être créées dans des quartiers étanches. #PrévenirPourProtéger #radicalisation pic.twitter.com/2rFDXq8aR6 Edouard Philippe (@EPhilippePM) 23 février 2018

Le gouvernement veut également miser sur une meilleure détection des détenus à risque. De nouveaux quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) vont être créés. Il en existe actuellement trois, tous en Ile-de-France, dans les prisons d'Osny, Fresnes et Fleury-Mérogis. Deux seront créés à Vendin-le-Vieil (60 places), un autre à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne (30 places environ).

Deux QPR, des quartiers de prise en charge de la radicalisation, vont être créés, à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, sur le modèle de celui de Lille-Annoeullin, qui compte actuellement 19 détenus. Ces quartiers sont réservés aux « gros profils », des cadres jihadistes, des prosélytes dont « on ne veut pas qu'ils déteignent sur le reste de la détention », explique une source pénitentiaire. L'objectif est de placer 25 détenus par QPR.

Nous prenons acte de ce qui s'est fait par le passé et que nous regardons ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.

Pour les surveillants de prisons, ces proprositions vont dans le bon sens mais elle restent insuffisantes. « Notre organisation est pour la mise en place de quartier d'isolement pour les détenus radicalisés, cependant, on nous annonce 1 500 places de plus, nous ce que l'on souhaite, c'est de savoir : comment, où, avec quels personnels et avec quelle formation, lance Christopher Dorangeville, le secrétaire générale de la CGT pénitentiaire. Ces éléments ne nous ont pas été donné, ce qui nous laisse supposer que ces 1 500 places seront prises sur des établissements existants et donc forcément sur la détention des détenus classique, ce qui va engendrer des moins bonnes conditions de détention pour les détenus de droit commun ».

