France: le gouvernement présente son plan d'action contre la radicalisation

Avec notre envoyé spécial à Lille, Julien Chavanne

Le gouvernement veut repérer les comportements à risque le plus tôt possible. L'idée selon Matignon est de « prévenir pour protéger ». Et pour agir le plus en amont possible, Edouard Philippe veut aller dans les collèges et les lycées pour détecter les paroles et les actes qui peuvent porter atteinte aux valeurs de la République.

Cela passera notamment par un contrôle renforcé des établissements scolaires hors contrat, mais on ignore encore qui sera chargé de ce travail. Les professeurs ? Les conseillers pédagogiques ? Et avec quels moyens ? Le gouvernement veut aussi agir dans le sport. Les éducateurs et les formateurs recevront des cours sur la radicalisation.

Plus de prisons pour les radicalisés

Le ministère de la Justice estime qu'environ 15% des détenus radicalisés l'ont été en détention. Les quartiers d'évaluation de la radicalisation devraient être doublés et les établissements susceptibles d'accueillir ces détenus devraient également être revus à la hausse.

Enfin, le gouvernement prévoit de revoir les quartiers disciplinaires ou d'isolement pour les plus dangereux. La prise en charge des détenus en fin de peine serait, elle, renforcée.

Troisième plan en quatre ans

Avec ce troisième plan contre la radicalisation en à peine quatre ans, le gouvernement cherche à éviter les errements du passé. L'exemple le plus parlant est le centre de prévention et d'insertion de Pontourny, en Indre-et-Loire. Cet internat devait accueillir des pensionnaires volontaires en début de processus de radicalisation, mais a fermé ses portes l'été dernier, faute de candidats.

En France, plus de 500 personnes sont incarcérées en ce moment pour des faits de terrorisme. Plus de 1 000 sont suivies pour radicalisation.