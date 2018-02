Héritage de Johnny Hallyday: son ex-femme Sylvie Vartan monte au créneau

La bataille continue autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Son entourage choisit son camp. D'un côté David et Laura Smet qui veulent avoir leur part et qui s'estiment déshérités. De l'autre la veuve Laetitia Hallyday qui hérite des droits d'auteurs et de l'ensemble du patrimoine de la star. Son argument : les enfants ont reçu des donations du vivant de la star. Désormais, c'est Sylvie Vartan la première épouse du chanteur qui monte au créneau contre cet arbitrage.

La succession retenue après la mort de la star désavantage gravement David et Laura Smet. C'est que dit haut et fort Sylvie Vartan. La mère de David multiplie les interventions médiatiques depuis 24 heures. Après le Figaro, le Parisien ou encore France 2, elle s'est indignée sur Europe 1.

« Je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. Je ne peux pas le comprendre. Je ne comprendrai jamais. J'ai vécu avec lui, je le connais très bien. Puisque je suis forcée de m'inviter dans ce débat sordide, je suis obligée de dire ma vérité et de rétablir aussi l'image de Johnny, parce que quelque part, on le salit », a lâché l’ancienne épouse de Johnny Hallyday.

Rédigé à Los Angeles, le dernier testament de Johnny Hallyday est clair. Tout pour sa veuve Laetitia Hallyday, et ses deux filles Jade et Joy. Les deux aînés David et Laura ne pourront pas toucher de droits d'auteurs sur l'œuvre du chanteur, des millions d'euros pendant 70 ans. Ni hériter des résidences de Saint-Barthélémy ou Marne-la-Coquette. Deux enfants déshérités, qui se sont lancés dans une bataille judiciaire pour avoir leur part. Ils vont tenter de soumettre le testament au seul droit français et non californien. Contrairement aux Etats-Unis, en France il n'est pas possible de déshériter une partie de sa descendance. Première audience le 15 mars au tribunal de Nanterre.