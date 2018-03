Santé: le difficile quotidien des personnes atteintes de maladies rares

C'est aujourd'hui 28 février la journée mondiale des maladies rares. On estime qu'il en existe entre 6 000 et 8 000, mais on continue à en découvrir entre quatre et cinq par semaine. Une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2 000. Et le quotidien des malades est fait de rendez-vous médicaux contraignants et souvent d'une grande solitude face à la maladie. Témoignages.

Alexandre Monot a attendu 29 ans avant qu'on lui diagnostique un syndrome de Marfan, une maladie génétique qui touche 1 personne sur 5 000. Les malades comme lui ont des bras et des doigts plus longs que la moyenne. Mais ils ont surtout de graves problèmes cardiaques et d'articulation. « Aujourd’hui, on ne sait pas guérir la maladie. On est obligé de traiter les symptômes un par un, confie Alexandre Monot. Quand on a un problème cardio-vasculaire, on va chez son cardiologue. Quand on a un problème oculaire, on va chez son ophtalmo, et chez son rhumatologue quand on a un problème d’articulation. Il faut toujours être vigilant, c’est assez contraignant. »

Alexandre Monot ne sait pas comment va évoluer la maladie. Même chose pour Angélique Varela Sauvestre, dont la petite fille de 4 ans est atteinte d'une epidermolyse bulleuse. La peau de la petite Maëlle peut s'arracher au moindre frottement. « Il faut mener plein de combats différents. Il faut mener le combat contre la maladie au quotidien. Il faut mener le combat de l’aspect psychologique, le combat administratif avec les différentes instances pour faire reconnaître cette maladie. C’est un combat avec l’intégration scolaire également. Et puis ne pas avoir de traitement, c’est aussi un aspect très angoissant. On ne sait pas si un jour on pourra soigner notre enfant », se désole Angélique Varela.

La recherche progresse, mais très lentement pour des raisons de coût. Aujourd'hui, seulement 5% des maladies rares bénéficient d'un traitement.