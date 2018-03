«On a chopé la puberté», polémique autour d'un livre sexiste pour pré-ados

Publié par les éditions Milan, le livre On a chopé la puberté, destiné aux pré-adolescentes, a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Jugé « sexiste » et « dégradant » pour les femmes, il fait à présent l'objet d'une pétition en ligne. Près de 150 000 signatures ont été récoltées pour demander son retrait du marché.

Le livre On a chopé la puberté a suscité un tollé sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnes qui l’ont jugé sexiste. Une page en particulier a provoqué colère et raillerie des internautes. On y voit une adolescente se promener dans la rue et être interpellée par un garçon qui lui lance : « Mignons, ces petits tétons ! ». Le livre conseille de changer de soutien-gorge ou de superposer des débardeurs pour cacher ces tétons.

Dès le titre le ton est donné, la puberté on la « chope » comme on attrape une maladie. Heureusement, selon les éditions Milan, la puberté c'est aussi « le moment d'attirer l'attention du bel Ethan grâce à une poitrine en plein développement ». Un argument loin de convaincre Lucia Hébert, 13 ans. « Pour plaire à un homme, on n’est pas forcément obligée de mettre en avant ses atouts, explique l’adolescente. Maintenant, les jeunes filles vont se dire que pour plaire à un homme il faut s’habiller court, mettre en valeur ses formes alors que ce n’est pas du tout le cas ».

Le livre conseille également de se tenir bien droite pour donner l'impression d'avoir de plus gros seins. Pour Elise Delabrousse, 13 ans, cela n’a rien de choquant. « Ça ne me choque pas tant que cela, parce que la fille, elle veut plaire et je trouve ça normal qu’une fille veuille plaire à un garçon en mettant en avant ses seins ».

L’éditeur assure ne pas vouloir juger les jeunes filles, mais pour Raphaëlle Rémy Leleu, porte-parole d'Osez le féminisme, le livre véhicule surtout des stéréotypes. « Cela reproduit des codes très sexistes et même des injonctions à la sexualisation, à un comportement de séductrice, analyse-t-elle. Disséminé tout au long du livre, on trouve finalement des petites graines d’inégalité et de désamour de soi ».

On a chopé la puberté est désormais en rupture de stock. Face à la polémique la maison d'édition a cependant annoncé qu'aucun autre exemplaire ne sera imprimé.