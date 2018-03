France: débat sur l'avenir dans un Parti socialiste menacé de marginalisation

Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel vont tenter de convaincre les militants de voter pour eux. L'occasion notamment de montrer aux Français que le PS bouge encore, selon le chef des députés Nouvelle gauche/PS, Olivier Faure. « Cela permettra à ceux qui pensaient qu’il n’y avait pas de débat, eh bien de voir qu'il y en a un », explique à RFI le candidat.

« Nous avons perdu il y a neuf mois, nous avons fait 6% à l’élection présidentielle, rappelle le député de Seine-et-Marne. Et donc, qu’attendent les Français ? Que nous soyons capables de changer complètement. Sur le plan de nos comportements, sur le plan de notre organisation, sur le plan - y compris - de notre façon de nous opposer, en étant des "proposants"... »

Stéphane Le Foll ferait « le meilleur premier secrétaire »

Selon une étude Harris Interactive diffusée à la veille du débat sur RTL, Le Figaro et LCI, un sondé sur cinq (21%) a une bonne image du parti et souhaite qu'il joue « un rôle plus important ». Mais 33% pensent le contraire et 42% des sondés lui souhaitent un rôle « ni plus ni moins important ». Le PS arrive avant-dernier devant le PCF (16%), alors que La République en marche est en tête (40%).

« Il n’y aura pas de miracle suite au débat, prévient M. Faure. C’est un travail de longue haleine que nous allons entreprendre. » 80% des sondés disent en effet ne pas assez connaître les candidats pour se prononcer. Mais pour 14%, l'ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll ferait « le meilleur premier secrétaire du PS », devant MM. Faure (3%), Maurel (2%) et Carvounas (1%).

Le PS est-il encore attendu sur les bonnes thématiques ?

Stéphane Le Foll aurait aussi, selon Harris Interactive, la préférence nette des sympatisants (38%), devant Olivier Faure (5%), un favori du vote interne, puis Emmanuel Maurel (4%) et Luc Carvounas (1%). Les sympathisants sont encore 52% à déclarer ne pas connaître suffisamment les candidats. Seuls 78% des personnes interrogées souhaitent voir le PS jouer un rôle plus important.

Les sympathisants interrogés estiment à 68% que François Hollande a un « bon bilan ». Ce n'est le cas que pour 22% des Français sondés. Et si 32% des personnes interrogées font encore confiance au PS pour faire des propositions sur la culture et 31% sur l'égalité femmes/hommes, elles ne sont que 18% à en attendre des propositions sur le pouvoir d'achat et 16% sur le chômage.

