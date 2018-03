Restos du Coeur: collecte nationale de produits alimentaires vendredi et samedi

Les cartons des Restos du Cœur sont posés à proximité de la sortie du magasin. Aurélien, jeune bénévole est tout près pour aider les clients : "Les clients nous donnent les dons alimentaires en sortie de caisse et on les range par catégorie de produits…" […]Patrice Blanc, président des Restos du Cœur espère que la collecte permettra de nourrir au moins 400 000 personnes: "La misère ne disparait pas, donc on sait que l’été qui vient on accueillera beaucoup de monde. On a une majorité de mamans seules avec enfants, on a les retraités et puis on a de plus en plus d’étudiants à l’autre bout de la pyramide des âges."