Le goût du thé, un savoir-faire «Made in France»

Si les Français ne sont pas forcément des grand consommateurs de thé, les thés proposés dans l’hexagone sont bien souvent originaux, très parfumés et bouleversent le marché classique du binaire : un thé vert ou un thé noir ? Non loin de Poitiers, les thés de la Compagnie coloniale retrouvent un nouveau souffle après bientôt 170 ans d’existence, ça se fête au thé ?

Avoir du goût, c’est aussi posséder du flair, savoir s’attacher, reprendre et faire revivre. Le goût de la France #GoodFrance est aussi à ce prix-là. C’est ce qui arrive à Vincent Balaÿ depuis son arrivée dans l’univers du thé : « Je travaillais dans l’export, dans un tout autre domaine, puis j’ai vu cette offre pour reprendre cette maison spécialisée dans le thé depuis 1848 la Compagnie coloniale. La solution qu’avait trouvée le groupe Unilever (qui a détenu la marque pendant 40 années) pour revendre les bâtiments de leur usine était de vendre la marque avec. » Mais l’aventure n’a pas été simple : « Je me suis demandé : Comment on fait pour reprendre une boite ? » Et il a trouvé la solution après un sérieux parcours du combattant entrepreneur : « Passée la présentation du dossier, le choix entre huit candidats, le vote du personnel ; en janvier 2010, je me suis retrouvé, là, sous la neige. »

« Ce que je veux, c’est reconstruire la marque, sans faire de vague, juste rester solide »

Là, c’est en périphérie de Poitiers, non loin du Futuroscope, dans une usine qui auparavant accueillait 350 employés. Ils sont depuis lors juste 16 dans des immenses locaux. « Ce que je veux maintenant, c’est reconstruire cette marque, mais sans faire de vague, juste rester solide. » explique Vincent Balaÿ.

thé machine ® Thomas Bourdeau / RFI

La France a été innovante dans les mélanges

Un peu d’histoire : « Le thé est arrivé en France en même que le café en angleterre aux XVIIe, XVIIIe siècles, mais il a plus plu aux Anglais qu’aux Français. Les choses évoluant, les marques française ont été très innovantes sur les arômes » explique Vincent Balaÿ. « Il faut savoir que le marché français aborde le thé par le thé aromatisé et c’est quand on commence à aimer ce thé là qu’on continue par boire du thé nature. La France a été innovante dans les mélanges. Les chinois ont trouvé le thé au jasmin, les anglais le Earl grey et après les français en ont pensé plein d’autres, même les Anglais viennent s’inspirer sur le marché français des mélanges qu’on a pu faire avec le thé. » Selon lui, « le marché est en pleine croissance. La consommation mondiale augmente et les fournisseurs ont même du mal à suivre, car la production de thé c’est du tout à la main. Il faut 7 kg de feuilles pour 1 kg de thé noir. »

Un lit de thé.... ® Thomas Bourdeau / RFI

« Ce mélange à la vapeur fidélise le parfum »

Pour la Compagnie coloniale, les parfums c’est devenue une affaire de cuisine. Le processus pour parfumer du thé se déroule à la vapeur, chose rare dans le milieu des fabricants de thé. « Ce mélange à la vapeur fidélise le parfum de la boîte de thé à son goût en bouche au moment de la dégustation », explique Vincent Balaÿ : « C’est comme une pâtisserie en fait, on le laisse plus ou moins longtemps selon les conditions atmosphériques. C’est notre chef Nicolas Ligier, spécialiste du goût, qui décide. Il voit si ça va marcher ou pas. »

Parfumé à la vapeur, le thé prend toute sa saveur. ® Thomas Bourdeau / RFI

Après, le thé est séché très rapidement dans un four. Il revient sur les classiques : « Comme tout pâtissier fait un éclair au chocolat, toute maison de thé doit faire son Earl grey. Avec forcément de la bergamote ! Il peut y en avoir des bons et d’autres, tout dépend de la qualité des ingrédients, du thé choisi et de l’excellence de la bergamote. »

Un tapis d'earl grey dans la gigantesque usine. ® Thomas Bourdeau / RFI

« à 100%, sans colorants, ni pesticides »

« On brasse pas loin de deux cents tonnes de thé à l’année. Tous les thés ne passent pas forcément à la vapeur, on en a des natures. La saisonnalité est importante : de septembre à février, on pense plus aux boissons chaudes. » Alors, la société Compagnie coloniale se doit de suivre les nouvelles habitudes : « Les réseaux sociaux, internet, ont rajeuni notre cible. On est fournisseur de Robuchon à Shanghai. » Le marché est fort justement devenu plus exigeant, avec des scandales récents dans le monde du thé, Vincent Balay peut alors s’enorgueillir de faire un travail de traçabilité « à 100%, sans colorants, ni pesticides » et d’ajouter, fort des plus de 180 mélanges que propose sa marque : « On fait tout nous-mêmes, c’est du entièrement Made in France. Alors que nos concurrents vont parfois au Maroc », sourit-il.