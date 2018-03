A Paris, des dizaines de milliers de fonctionnaires et de cheminots dans la rue

On me demande de travailler plus avec moins. Cela fait 14 ans que je travaille et depuis 14 ans, ça se casse la figure. On est débordés, on nous demande de plus en plus de choses, de tâches annexes, et on n'a plus le temps d'être près de nos patients (...) On est vraiment en train de saccager le secteur de la santé.