Grève à la SNCF: les cheminots se préparent à un mouvement coûteux

L'intersyndicale prévoit un mouvement qui pourrait durer jusqu'à trois mois ou quelques semaines seulement si le gouvernement fait des concessions. Il sera en tout cas suffisamment long et coûteux pour que Farid, agent commercial sur le RER B, prenne les devants. « J'essaie de mettre un petit peu d'argent de côté, de ne pas trop dépenser », raconte-t-il. D'autres ouvrent des enveloppes et sollicitent leurs amis.

Monique, cheminote à la gare du Nord, a vécu les trois semaines de grève historiques de 1995, et elle s'en inspire. « Financièrement, c'est très dur », confirme-t-elle. Mais elle l'assure : « On ne laissera personne sur le carreau, on s'aidera. Le temps qu'il faudra, mais on tiendra jusqu'au bout ».

Laurent, jeune agent de réserve, s'organise lui aussi et peut compter sur sa famille. « Mes parents vont par exemple faire des courses pour moi... Il faut bien manger tous les jours. Et pour ça, heureusement qu'on a la solidarité familiale et des collègues », confie-t-il. Les soutiens, ce sont aussi les dons d'anonymes ou de personnalités. Une trentaine d'écrivains et d'universitaires français ont lancé une cagnotte sur Internet. Elle a déjà récolté près de 70 000 euros.