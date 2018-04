Conférence Francophone VIH: prévenir et démédicaliser

Ce mercredi s’ouvre pour quatre jours, la 9e Conférence internationale Francophone VIH/Hépatites, l’AFRAVIH à Bordeaux. Des rencontres entre chercheurs, médecins et acteurs d’associations du monde francophone. Rompre la chaîne des nouvelles infections n’est possible qu’en rendant plus accessibles le dépistage et les traitements. C’est l’occasion pour Coalition Plus de lancer sa campagne « Pour un monde sans Sida : démédicalisons ! ». Explications d’un message qui peut sembler paradoxal.

Sur le terrain cela consiste à autoriser du personnel formé, mais non médical à effectuer certains actes simples comme le dépistage rapide ou l’administration de traitement post exposition, mais aussi d’élargir aux infirmières par exemple le droit de prescrire ou renouveler des traitements.

Le Dr Aliou Sylla, directeur de Coalition Plus Afrique, a pratiqué plusieurs décennies et a pu constater que les patients n’étaient pas habitués à ce que la réponse d’un service de santé soit autre que médicale : « Le VIH de par sa complexité nous a fait comprendre qu’il faudrait avoir une approche médicale, psychologique, sociale, et je pourrais dire une approche politique. Et on n’aura jamais autant de médecins, autant d’infirmiers pour faire face à l’épidémie. La face cachée du VIH, ça se trouve au niveau des populations les plus vulnérables. Et vous voyez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, leurs fréquentations dans des centres de santé sont très faibles. Donc pour pouvoir les toucher, il faudrait qu’on ait l’approche par les pères ou pairs. Quand qu’on ne va pas impliquer beaucoup plus la communauté dans la prévention et la prise en charge de sa santé, on n’aura pas vraiment le résultat escompté ».

Des échanges entre des groupes qui se comprennent afin que les messages soient plus efficaces et enfin qui se font confiance pour qu’ils acceptent de venir dans les centres de santé.