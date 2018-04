Blocage des universités: examens «maintenus» selon la ministre de l’Enseignement

Tolbiac, Montpellier, Lille, Bordeaux, Nantes, Nancy ou encore Strasbourg, une petite dizaine de sites universitaires font actuellement l’objet de tentatives de blocage par des étudiants, des militants et des professeurs pour protester contre la réforme de l’accès à l’université. A Bordeaux, le site de la Victoire, qui accueille en temps-normal quelque 3 000 étudiants, reste bloqué ce lundi 9 avril, obligeant les étudiants à aller suivre leur cours sur d’autres sites universitaires de l’agglomération. Si la fin du blocage du campus des Tanneurs à Tours a été votée en AG, ainsi qu'à Poitiers, il a été prolongé pour la fac de Lettres et Sciences humaines de Limoges et quant à la fac de lettres de Nancy, elle entre dans sa troisième semaine de blocage

A Strasbourg, depuis ce lundi matin une soixantaine d’étudiants bloquent un bâtiment du campus universitaire du centre-ville. Poubelles, grillages et barrières ont été cadenassés aux portes, rendant impossible l’accès aux salles d’examen pour les étudiants. Quelques étudiants ont tout de même essayé de pénétrer dans le bâtiment, avant d'en être dissuadés par les « bloqueurs ».

Se joindre aux « cheminots... »

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, si les étudiants et militants, qui bloquent des sites universitaires, ont le droit de défendre les étudiants, « ils doivent aussi défendre le droit des étudiants à passer des examens et avoir des diplômes qui ne soient pas dévalorisés. » Elle poursuit sur CNews: « Si c'est nécessaire, on peut toujours décaler un examen. Mais ce qui me remonte des différentes universités, c'est que les calendriers d'examens sont maintenus et que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se passent sereinement. »

La coordination nationale étudiante (CNE) qui s'est réunie ce week-end au sein de l'université Paris-Nanterre a appelé à une nouvelle mobilisation sur les campus, mardi 10 avril. Réunissant une centaine de délégués issus de « 35 universités », l'assemblée, via un communiqué, demande aux étudiants de « se mobiliser massivement mardi afin d'ancrer durablement la grève sur un maximum de campus ». La coordination invite également les étudiants à manifester le 14 avril « en lien avec la grève des cheminots » et à se « joindre à la journée nationale de grève du 19 avril ».

(avec AFP)