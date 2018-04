Sibyle Veil, nouvelle présidente de Radio France

Seule femme et seule candidate interne parmi les six prétendants, Sibyle Veil était la favorite pour le poste de PDG de Radio France. Son profil semble idéal aux yeux des Sages du CSA : cette toute jeune quadragénaire maîtrise les dépenses du groupe des radios publiques, puisqu'elle était en charge des opérations et des finances. Elle bénéficie de plus du soutien du directeur des antennes, Laurent Guimier, ancien journaliste de la maison.

Profondément heureuse et fière de commencer une nouvelle aventure comme Présidente de @radiofrance avec l’ensemble des collaborateurs de cette maison unique et inspirée qui occupe une place si particulière auprès des Français. Sibyle Veil (@SibyleVeil) 12 avril 2018

Détail non négligeable, Sibyle Veil connaît bien le président Emmanuel Macron. Elle est issue de la même promotion à l'ENA, la promotion Senghor, dont de nombreux membres sont aujourd'hui aux manettes de l'Etat. Née le 26 septembre 1977, elle est également diplomée de Sciences Po, titulaire d'un DEA de politique européenne. Elle a commencé sa carrière professionnelle comme auditrice au Conseil d'Etat, avant de rejoindre en l'Elysée comme conseillère technique puis l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a été directrice de la transformation.

Elle pilote depuis 2015 la direction des opérations et des finances à Radio France. Première présidente du groupe audiovisuel public depuis Michèle Cotta en 1981 et la plus jeune après son prédécesseur Mathieu Gallet, Sibyle Veil s'est fixée comme priorités le numérique avec un programme à la carte pour les auditeurs, l'ouverture sur la jeunesse et la création, mais aussi le décloisonnement de certains des 240 métiers.

Son prédécesseur Mathieu Gallet, révoqué en janvier pour avoir favorisé deux sociétés de conseil avant sa carrière à Radio France, semblait avoir mené le paquebot vers un équilibre budgétaire cette année. Reste à savoir quelle sera la feuille de route de Sibyle Veil alors que le gouvernement planche sur une profonde réforme de l'audiovisuel public.