Duoday: travailler en binôme le temps d’une journée pour sensibiliser au handicap

Former le temps d’une journée un binôme entre un salarié valide et une personne en situation de handicap, c’est l’initiative nationale organisée, jeudi 26 avril, par le secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées. Baptisée « Duoday » en France, cette opération est née il y a 10 ans en Irlande sous le nom de « Job shadow day ». Reprise par de nombreux pays européens, elle vise à proposer aux personnes handicapées, une immersion dans le monde du travail.

« L’initiative Duoday est très enrichissante humainement pour notre entreprise, mais également pour Nicole, qui se plaît bien ici avec nous. » Emmanuel Leballais est le directeur de l’agence d’Evreux de Reprotechnique, une société d’impressions numériques. Il accueille pendant trois jours Nicole, une femme de 57 ans qui souffre de troubles psychiques. En binôme avec un employé de l’entreprise, elle effectue des tâches d’employée de bureau : « Je classe dans de grands classeurs des impressions numériques. Je suis un peu lente, mais c’est un travail qui me plaît bien. »

Si Nicole à la chance de pouvoir rester trois jours au sein de l’entreprise Reprotechnique, Duoday est une initiative nationale qui dure normalement le temps d’une seule journée. C’est la première fois que le projet est porté au niveau national. Lancé en Irlande en 2008, la première édition française de Duoday avait eu lieu en 2016 sous l’impulsion d'un Esat (établissement et services d’aide par le travail) situé dans le département du Lot-et-Garonne. Une expérience renouvelée localement en 2017 où plus de 90 entreprises et collectivités avaient alors pris part au projet.

L’objectif : l’inclusion

Sous l’impulsion et le pilotage du secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, l’expérience est désormais testée au niveau national. L’ambition première est « l’inclusion ». Dans une lettre envoyée à la presse, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées dit vouloir offrir « une visibilité positive au handicap, afin d’en finir avec le sentiment compassionnel, voire stigmatisant, qu’il inspire ».

Malgré l’existence d’une obligation d’emploi depuis 2005 imposant aux employeurs d’au moins 20 salariés de procéder à des embauches de personnes handicapées à hauteur de 6% de son personnel, leur situation sur le marché de l’emploi reste précaire. Le taux de chômage des personnes en situation d’handicap avoisine les 19%, soit deux fois supérieur à la moyenne nationale. L’objectif du Duoday du côté des entreprises est pour la secrétaire d’Etat de : « Comprendre le handicap et de sensibiliser les collaborateurs à son inclusion dans leur environnement de travail ».

« Tout se passe très bien »

« Ce qu’il est intéressant, c’est qu’au départ, je sentais que mes collaborateurs avaient quelques craintes par rapport à la venue de Nicole, mais au final tout se passe très bien. Elle est encadrée par un des employés et nous avons instauré un petit contrôle de qualité supplémentaire, mais c’est tout », constate Emmanuel Leballais. Pourtant, il le reconnaît : « On ne peut pas accueillir n’importe qui au sein de l’entreprise. On travaille en partenariat avec Ladapt (l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) de l’Eure grâce à laquelle Nicole était déjà venue effectuer un stage d’un mois au sein de l’entreprise. C’est cette association qui nous a proposé de prolonger l’expérience avec Duoday. »

De son côté, Nicole est ravie de l’initiative : « Découvrir des entreprises nouvelles qui utilisent des technologies pointues, ça me plaît. Ici, les gens avec qui je travaille ont beaucoup de connaissances en informatique, ça m’impressionne vraiment. Venir ici, ça me permet également de sortir hors des murs de l’Esat et ça, c’est agréable ! »