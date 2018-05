France: le gouvernement se déploie pour une vaste opération communication

De l'Orne au Var, de Toulouse à Vichy, le gouvernement français s'est déployé ce jeudi tous azimuts pour une vaste opération de communication destinée à marquer son premier anniversaire et surtout assurer le service après-vente de la politique d'Emmanuel Macron. La presque totalité des ministres a ainsi tenu meeting quasi simultanément dans un format imposé : quelques minutes d'introduction puis un jeu de questions-réponses.

Le ministre de l'Intérieur était pour sa part à Rungis, en région parisienne. « Nous sommes avec un taux de croissance à 2,2 ; le chômage a baissé... Et donc, je vois une France qui reprend espoir », s'est réjoui Gérard Collomb devant une centaine de personnes, totalement acquises à la cause macroniste.

« Comme 57 % des Français, je soutiens et encourage le gouvernement pour faire aboutir les réformes de la SNCF », assurait ainsi un homme, proposant même l'organisation de manifestations d'usagers et d'élus locaux dans les gares ou dans les rues. Le public était tellement séduit que Gérard Collomb s'en est amusé à plusieurs reprises durant la soirée, a constaté notre envoyée spéciale, Anne Soetemondt. Pas de sujets qui fâchent, rien sur la CSG, une boutade sur les 80 km/h, ce jeudi soir, la Macronie parlait à la Macronie.

L'opération de communication #1andaction commence pour @gerardcollomb à Rungis. Beaucoup de marcheurs, peu de curieux. Un peu plus de 100 personnes ont fait le deplacement. pic.twitter.com/bHx1smHeyw Anne Soetemondt (@annecha) 17 mai 2018

La ministre des Transports était quant à elle à Toulouse. Parmi la petite centaine de personnes rassemblées à la préfecture, les sympathisants d'En Marche étaient nombreux. Mais Elisabeth Borne n'a pas pu échapper aux questions parfois piquantes, portant notamment sur la réforme de la SNCF. « Moi, ma demande, c'est plus de cheminots, et pas plus d'Internet ou de choses comme ça. Dans les gares, on a besoin de plus de cheminots et de cheminots avec leur statut », a ainsi asséné Pascale, encartée à la CGT, l'une des rares intruses de cette soirée.

« Plus de service public dans un contexte où l'on ne peut pas dire que l'argent va couler à flots, ça doit amener à se poser la question de l'efficacité. On traite les problèmes, on fait les vraies réformes et à la fin on a un service public qui marche mieux », a répondu la ministre. L'argument n'a pas déçu Pascale qui ne s'attendait pas à entendre autre chose.

Interpellée par une retraitée sur la hausse « indécente » de la CSG, Elisabeth #Borne répond : ce n’est pas « un manque de respect mais il n’y a pas d’argent magique ». #delocalisation #Toulouse @RFI pic.twitter.com/bTiOLGAjzv Julien Chavanne (@julien_chavanne) 17 mai 2018

Le bal des opposants sur France 2

Mais c'est sur France 2 que les critiques contre le gouvernement étaient les plus virulentes ce jeudi soir. Réunis dans l'Emission politique pour une succession d'interviews, les chefs des cinq principaux partis ont dressé le bilan de cette première année à leur manière.

Jean-Luc Mélenchon a ainsi ouvert le bal muni d'une paire de ciseaux. Un outil qui, d'après le dirigeant de La France insoumise, symbolise bien la politique menée par Emmanuel Macron. « Il coupe. Dans les budgets de l'Etat. Dans les effectifs des services publics. Dans les revenus des pauvres gens. Il coupe, il coupe, il réduit », a-t-il estimé, en joignant le geste à la parole.

L'année écoulée a été celle des réformes économiques, souvent présentées comme de droite. Une appréciation à laquelle Laurent Wauquiez, le nouveau chef des Républicains, a voulu s'opposer : « Désolé, on n'est pas de droite quand on veut augmenter les impôts. »

Pris en étau par les opposants, le patron de La République en marche Christophe Castaner a tenté de faire une proposition pour aménager la suppression de la taxe d'habitation, la mesure présentée comme la plus sociale de la politique gouvernementale. « Le maintien de la taxe d'habitation pour la résidence secondaire ne me choque pas. Le maintien a même mon soutien », a-t-il annoncé.

Mais cela n'a pas convaincu Olivier Faure, le nouveau Premier secrétaire du Parti socialiste, qui n'a eu de cesse de critiquer le président des riches au nom « de ceux qui n'ont pas pesé lourd dans la balance présidentielle ». « Il y a un président des riches. Il faut maintenant un parti pour tous les autres », a-t-il déclaré.

Marine Le Pen a conclu la série en présentant elle aussi un objet symbolique, une Tillandsia, « une espèce très rare de plante sans racines ». Un message non subliminal à Emmanuel Macron de la part de celle qui a perdu la présidentielle face à lui, mais espère encore regagner du terrain.