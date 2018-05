Les «Sea Bubbles» ou «taxis volants» présentés au salon VivaTech

L'engin, entièrement blanc, ressemble à un petit vaisseau spatial posé sur l'eau. A mi-chemin entre la voiture, le bateau et l'avion, l'appareil peut accueillir jusqu'à quatre passagers. Il se déplace en volant à la surface de l'eau, comme l'explique Alain Thébault, fondateur de SeaBubbles :

« On vient de décoller là, c’est comme un avion : puissance max on s’aligne. Alignement et décollage, puissance max. Le Sea Bubbles décolle à 6 nœuds, 10 km/h et on a une très bonne stabilité par rapport à un bateau qui flotte. »

L'hybride fonctionne comme un avion. En prenant de la vitesse, il s'élève à 50 centimètres au-dessus de l'eau et peut voler pendant trois heures d'affilée grâce à deux petits moteurs électriques alimentés par des batteries. Lancé à 25 km/h sur la Seine, l'engin ne fait pas de bruit.

Le but d'Alain Thébault est de proposer un nouveau mode de circulation écologique.

« Dans les grandes villes du monde entier, c’est complètement congestionné, dit-il. On ne peut pas laisser les humains empiler les voitures partout. Sea Bubbles ne sera jamais un moyen de transport de masse, mais c’est une petite contribution pour désengorgera les voies sur berge. Là on arrive de New York, la problématique est la même que Hong Kong ou Tokyo où on était il y a 15 jours. On a une problématique qui est la même dans le monde entier. »

Un Sea Bubbles coûte actuellement 140 000 euros, mais l'entreprise compte développer la production et équiper les fleuves de plusieurs grandes villes.

