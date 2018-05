France: Gonesse, point de fixation d'une nouvelle lutte contre le projet EuropaCity

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche au Triangle de Gonesse, dans le Val-d'Oise, où des élus locaux souhaitent voir s'établir le gigantesque projet privé « EuropaCity », entre autres. Le Triangle, ce sont 750 hectares, dont 400 hectares de terres agricoles sanctuarisées et 280 hectares qui doivent être aménagés, dont 80 hectares consacrés à EuropaCity, qui inquiète des écologistes et les fédérations de commerçants des environs.

Entre fanfare, clowns et débats, les opposants au projet ont fait la « fête des terres de Gonesse ». Ils ne veulent pas voir les lieux bétonnés - « respirer du béton », disent-ils. EuropaCity est porté par Immochan, la filiale immobilière du groupe Auchan, et le conglomérat chinois Wanda, qui prévoient de construire un complexe de commerces et de loisirs avec un budget de 3,1 milliards d'euros. Objectif : créer 10 000 emplois et attirer 31 millions de visiteurs par an.

Dimanche matin, les élus locaux ont organisé une conférence de presse à la mairie de Gonesse, pour défendre EuropaCity. Ils espèrent que le projet va contribuer au développement de cette partie déshéritée du Val-d'Oise. Autour du maire socialiste Jean-Pierre Blazy : le vice-président LR du conseil départemental, Philippe Sueur, la députée LREM de la circonscription, Zivka Park, les sénateurs Arnaud Bazin et Rachid Temal, respectivement LR et PS.

« Zone à défendre » : l'effet Notre-Dame-des-Landes

Des écologistes étaient montés au créneau en février dernier, considérant que l'étude d'impact menée était « insuffisante ». La justice administrative avait alors annulé l'arrêté de création de la zone d'aménagement du Triangle de Gonesse. Depuis, l'Etat a fait appel. « Il faut maintenant que la mobilisation progresse », plaide Bernard Loup, président du collectif d'opposants CPTG. « Ici future ZAD », pouvait-on lire sur des pancartes dimanche.

L'effet « zone à défendre » qui s'enkyste, c'est précisément ce qui inquiète les élus locaux. Sur place, à 15 km de Paris, entre les aéroports de Roissy et du Bourget, le collectif d'opposants a d'ores et déjà planté un potager et une tour de fortune a été érigée. Arnaud Bazin dénonce « une minorité agissante », et rappelle « le précédent » Notre-Dame-des-Landes, projet d'aéroport lancé en 1963 et finalement abandonné cette année par le gouvernement.

Si le projet EuropaCity se concrétise, il s'agirait du plus grand investissement privé en France depuis la construction de Disneyland Paris en 1992. Mais l'aménagement du Triangle de Gonesse inclut également la construction d'un quartier d'affaires et d'une gare, indispensable à l'ensemble. Depuis que le gouvernement a décidé de reporter à 2027 la construction de cette gare, EuropaCity ne prévoit plus que d'ouvrir « partiellement » en 2024.