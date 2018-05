La classe politique française salue l’«industriel visionnaire» Serge Dassault

C'est d'abord au grand industriel que la classe politique rend hommage. Aux commandes du groupe Dassault depuis 1987, Serge Dassault a consacré « sa vie à développer un fleuron de l’industrie française », commence le communiqué de l'Elysée.

« Le pays voit disparaître un artisan acharné de la grandeur française », réagit de son côté l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui avait, comme Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron fait la promotion des avions Rafales à l'étranger.

« Il a été capable de donner à l'industrie française une place éminente, a réagi François Hollande. Si on veut garder une image de Serge Dassault, c'est celle de l'abnégation et de la force de conviction (...) Il assurait la propriété du Figaro avec un éditorial par an qui n'était pas en ma faveur mais qui témoignait de ses convictions (...) Il avait un père, Marcel Dassault, qui avait un prestige considérable. Il a ensuite voulu donner un prénom à ce nom. »

Dans un communiqué, Florence Parly, la ministre des Armées déplore : « La France perd aujourd'hui un grand capitaine d'industrie. Pendant plus d'un demi-siècle, Serge Dassault a oeuvré au service du succès de l'aéronautique française et a permis à nos armées de bénéficier des meilleurs aéronefs.Dassault Aviation a ainsi conçu quelques-uns des avions et des équipements aéronautiques les plus innovants et les plus performants, qui démontrent chaque jour leur efficacité opérationnelle et contribuent à l'excellence de nos forces. »

« Avec la disparition de Serge Dassault, la France perd un grand industriel. Elle perd un industriel visionnaire qui a anticipé le virage des nouvelles technologies et saisi l'enjeu de la digitalisation de l'économie », a pour sa part écrit Bruno Le Maire dans un communiqué.

Chef de la famille politique de Serge Dassault, Laurent Wauquiez relève que l'ancien sénateur LR et ex-maire de Corbeil-Essonne était « également un homme de convictions, gaulliste, qui portait ses propositions avec passion et enthousiasme ».

Des qualités humaines que soulignent également ses adversaires politiques :

« Nous nous sommes opposés j'ai contesté certaines de ses pratiques. Mais nous avons aussi trouvé les chemins ensemble pour faire avancer notre territoire », écrit l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

Parmi les autres réactions, celle du président exécutif d'Airbus Tom Enders. « J'ai apprécié nos échanges avec cet homme exceptionnel et ce compétiteur acharné », a déclaré M. Enders à l'AFP, saluant « l'une des grandes figures de l'aéronautique française et européenne, à la fois civile et militaire ».