Le «langage» de Mai 68 chez les héritiers du mouvement

Michelle est venue revendiquer un accueil digne pour les réfugiés, avec Emilie et Pauline, à peine plus de 18 ans et déjà prêtes à reprendre le flambeau. Rester en alerte, cela passe par l'attention portée au mot juste dans un monde où les éléments de langage sont là pour « enfumer les cerveaux », disent-elles.

Justement, Franck Lepage est l'inventeur des « conférences gesticulées », des cabarets politiques qui évoquent Mai 68. Il rappelle les mots utilisés à l'époque pour critiquer le capitalisme. Ils ont été « bannis » du vocabulaire, dit-il.

Mais quelques irréductibles emploient encore ces mots aujourd'hui. A l'instar de Jean-Baptiste Eyraud, co-fondateur du DAL, association qui se bat pour le « droit au logement ». Il était adolescent en 1968, et ses professeurs de lycée lui ont inculqué des mots qui le poussent encore aujourd'hui à l'action.

Pour pouvoir agir, il faut non seulement préserver les mots, mais aussi conquérir l'espace qui rend l'action possible. En 1968, c'étaient d'abord les usines et les universités occupées, et plus tard le plateau du Larzac, expliquent les participants.

Une chose est sûre, ces expérimentations anti-système dérangent autant aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Mais pour Franck Lepage, cette fois-ci, tous ces îlots de lutte partout en France pourraient bien réussir à « converger », pour que les héritiers de « Mai » puissent continuer à écrire cette histoire inachevée.

le focus de la rédaction «Mai 68», «convergences des luttes», les termes d'il y a 50 ans dans la bouche des héritiers: écoutez le reportage 30/05/2018 - par Christine Siebert Écouter

