Paris, 4°C plus chaude à la fin du siècle?

Pour prédire le climat futur, Météo France s’appuie sur les données passées. Elle se base notamment sur des données météorologiques recueillies depuis 1872 par la station de Paris-Montsouris, qui mesure plusieurs fois par jour la température, la pression atmosphérique, l’humidité et les précipitations.

A l’échelle saisonnière, c’est en été que le réchauffement climatique est le plus remarquable. Il est de l'ordre de 0,4°C tous les dix ans. Les cinq années les plus chaudes ont toutes été observées au XXIe siècle. La palme revient à l'été 2003, celui de la canicule meurtrière (près de 15 000 morts en trois semaines), où a été enregistrée une augmentation de 4°C par rapport aux températures normales. On constate également des sécheresses plus fréquentes et plus sévères depuis le début du siècle, avec un assèchement record des sols en 2006 et 2011.

Concernant l’évolution future du climat en Ile-de-France, quelles que soient les politiques climatiques, les projections montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu’en 2050, avec des gelées de plus en plus rares et des périodes de sécheresse plus longues.

Sur la seconde moitié du siècle, les projections de températures diffèrent selon que les politiques climatiques arrivent à stabiliser, ou pas, les concentrations de CO2 dans l’atmosphère. Dans le cas d'une absence de politique climatique, Météo France projette à l’horizon 2071-2100 un réchauffement de 4°C l’hiver et de 5°C l’été, avec des vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes.