Réforme de la SNCF: pour les cheminots, le combat continue

Dans un concert de sifflets, chansons, tambours et fumigènes, quelque 300 manifestants CGT, SUD-Rail et FO crient « Résistance », « Cheminots en colère », « On ne va pas se laisser faire ».

Pour Matthieu Bolle-Reddat, de la CGT-cheminots de Versailles, le combat continue : « On ne se base pas sur l’agenda législatif de la majorité de La République en marche. C’est un bras de fer et on attend évidemment qu’ils cèdent et nous on continuera jusqu’à ce qu’ils cèdent. Si maintenant M. Macron veut assumer d’avoir une grève chronique qui s’étendra sur un an, eh bien il assumera et nous on continuera. C’est un bras de fer, on ira jusqu’au bout », dit-il.

Malgré les appels du gouvernement à ne pas perturber les épreuves du baccalauréat, les cheminots ne décolèrent pas et la motivation ne s’affaiblit pas pour Servan, conducteur à Ivry-sur-Seine. « On est toujours aussi nombreux malgré ce que l’on veut nous faire dire. Nous on continue et on est toujours présents, comme dans une action comme aujourd’hui, on ne va rien lâcher. Et on va gagner, le gouvernement sera obligé de reculer. », assure-t-il.

L'intersyndicale doit se réunir mercredi pour évoquer les éventuelles suites du mouvement. Les syndicats devraient déterminer une base commune avant la rencontre vendredi avec la ministre des Transports Elisabeth Borne.

► (Re) lire : France: semaine décisive pour la réforme de la SNCF, les syndicats font pression