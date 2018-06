«Une période florissante» pour les Chantiers de l'Atlantique, mais «il y a des craintes»

L'industrie française qui rit: le chantier naval STX de Saint Nazaire va construire trois nouveaux paquebots, commandés par l'armateur italo-suisse MSC (deux confirmations et une nouvelle commande) pour plus de 3 milliards d'euros. Le carnet de commandes des ex-chantiers de l'Atlantique est donc plein jusqu'en 2026. Vincent Groizeleau, rédacteur en chef du site Mer et Marine, spécialisé dans l'actualité maritime, revient pour nous sur les enjeux industriels et stratégiques de ce secteur.

RFI: Vincent Groizeleau, que représente la commande de trois paquebots pour les chantiers navals de Saint-Nazaire ?

Ce qui est étonnant, c'est que l'entreprise a failli disparaître il y a quelques années seulement. En 2011-2012 elle était vraiment dans une très mauvaise posture. On pensait alors que ça n’allait pas durer, que les chantiers allaient mettre la clé sous la porte. Et là, ils sont dans une nouvelle période florissante, finalement assez inédite. On n’a jamais eu une période aussi longue de telle santé, de telle charge. Le chantier est plein. Il s’est même étendu sur de nouveaux espaces pour augmenter ses capacités de production. Malgré cela, il faut quand même qu’il sous-traite dans d’autres chantiers des bouts de coque pour pouvoir faire tous les bateaux qu’il a en commande. Et effectivement, jusqu’en 2026, il y a une visibilité assurée avec au moins deux paquebots par an, parfois trois navires par an dans le plan de charge.

Et la commande de MSC aujourd’hui vient conforter ce plan de charge et cette activité record sur les années qui viennent. C’est quelque chose de considérable et une excellente nouvelle pour la région, pour l’industrie et évidemment pour l’emploi. Parce qu’à Saint-Nazaire, aujourd’hui, c’est 1 900 personnes en salariés directs et 8 000 personnes qui travaillent sur le chantier. Et puis, rien que pour le chantier lui-même, ce sont 200 ouvriers, techniciens, ingénieurs, qui vont être recrutés chaque année dans les années qui viennent.

RFI: Quelles sont globalement les relations entre les Français et les Italiens sur ce dossier ?

Ça marche bien avec l’armateur italo-suisse MSC qui est un fidèle de Saint-Nazaire depuis plus de quinze ans, qui a pris l’habitude de construire ses navires ici, qui a créé une vraie relation de confiance. Quand le patron de MSC vient et dit : ‘Quand je viens ici j’ai l’impression d’être chez moi’, d’aucuns pourraient dire que c’est de la communication. Non, c’est réel. Il a une véritable affection pour ce chantier.

Et quand la question de la revente des chantiers s’est posée, cela a été pour eux une énorme source d’inquiétude. Avec les Coréens (propriétaires de STX) qui s’en allaient, cette revente pouvait [profiter] à n’importe qui, il fallait sécuriser ce chantier. Donc, ils ont été vraiment très présents et notamment par leurs commandes en montrant qu’ils étaient là pour le soutenir.

Les Italiens [Fincantieri] par contre, qui vont potentiellement les racheter, là, c’est une autre affaire. MSC lui-même était contre ce rapprochement,... craignant notamment que le fait que les Italiens fassent du transfert de technologies vers la Chine, qu'il puisse y avoir des porosités entre Saint-Nazaire et Fincantieri en Italie et que ce soit dommageable. Et d’ailleurs [jeudi], devant Bruno Le Maire, le patron de MSC a de nouveau insisté sur le fait qu’il fallait s’assurer que le savoir-faire, l’innovation, la technologie française, soient bien conservés. Mettre tout en œuvre pour que cela ne parte pas dans des pays étrangers.

Selon Bruno le Maire, tout va bien, y compris avec Fincantieri ?

Oui, tout va bien si ce n’est que cette affaire aurait déjà dû être bouclée, qu’elle ne l’est pas et qu’elle ne le sera sans doute pas avant de nombreux mois. Le message que Bruno Le Maire a fait passer, c’est qu’il souhaitait que l’accord qui a été conclu avec le précédent gouvernement italien l’année dernière, arrive à son terme. Mais c’est un accord qui a deux volets. C’est non seulement la revente de Saint-Nazaire, mais aussi dans le même temps une alliance dans le naval militaire.

Or, on sait aujourd’hui que les discussions sur la partie navale militaire sont très compliquées entre Fincantieri et Naval Group. La situation politique entre la France et l’Italie aujourd’hui l'est également avec un gouvernement italien qui a changé. L'accord a été signé l’an dernier avec un gouvernement sous influence Renzi. Or aujourd’hui on a un gouvernement qui n’a plus rien à voir et qui prône tous les quatre matins: «l’Italie d’abord».

Les syndicats s’inquiètent aussi et disent: Fincantieri est un groupe public. Si jamais il y a un retournement du marché, évidemment avec des gouvernements comme ça, ils vont privilégier leurs chantiers au niveau des commandes, au détriment de Saint-Nazaire.

Donc aujourd’hui il y a quand même des craintes, tout n’est pas réglé. Les autorités (européennes) de la concurrence n’ont pas encore donné leur aval, donc de toutes façons, le chantier va très probablement passer sous giron de l’Etat (français) pendant un certain nombre de mois, et on verra bien dans les mois qui viennent quelle est l’évolution des relations – notamment politiques entre la France et l’Italie –, et si, in fine, la France accepte de revendre ses parts aux Italiens.

Aujourd’hui, je pense que le message de Bruno Le Maire a aussi été une manière quelque part d’apaiser la situation avec les Italiens. Parce qu’en Italie, la question du rachat des chantiers a fait énormément parler dans la presse, dans l’opinion publique… Cela a été assez mal vécu que le gouvernement français veuille renégocier cet accord quand Emmanuel Macron a été élu. Et donc aujourd’hui, je pense que ce message avait avant tout pour but de ne pas mettre encore plus d’huile sous le feu.

► Le site Mer et Marine