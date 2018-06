Emmanuel Macron lance le service national universel

Il s'agira d'un service national, et non pas d'un service militaire. C'est le message envoyé par l'exécutif, bien conscient du risque politique, des réticences dans l'électorat. Parmi les propositions du groupe de travail mandaté par l'Elysée, un service d'un mois obligatoire entre 15 et 18 ans, puis une phase d'engagement citoyen de trois à six mois avant 25 ans.

Emmanuel Macron, qui en a fait une promesse de campagne, souhaite que chaque Français, quel que soit son sexe, ait une expérience, même brève de la vie militaire. Un engagement social, environnemental, et culturel. Pas de treillis, pas d'apprentissage du garde à vous, mais une façon de revenir sur la décision de Jacques Chirac en 1997, celle de supprimer purement et simplement ce rite de passage, ce monument républicain héritier de la Révolution.

Jusqu'où iront l'Elysée et Matignon? Une fois annoncés les contours de ce service national universel, et avant une mise en place à partir de l'an prochain, une période de réflexion, de consultation, doit débuter à l'automne avec les jeunes, les parents, les enseignants, les collectivités. Sur internet et physiquement dans les territoires.

Les organisations de jeunesse dénoncent déjà incohérences et logique démagogique. Le rapport rédigé par cinq inspections générales avait lui-même alerté sur les contraintes, la complexité, et le coût de cette mesure: jusqu'à 20 milliards d'euros par an.