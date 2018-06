France: au conseil national de LR à Menton, Pécresse rentre dans le rang

Avec notre envoyée spéciale à Menton, Anne Soetemondt

Peu applaudie à son arrivée, Valérie Pécresse est immédiatement avertie par Christian Jacob : ses prises de distance avec le patron de la droite son peu goutées dans les rangs du parti. « C’est ensemble que nous allons travailler, pas dans les chapelles autour. La cathédrale, elle est LR ».

Quand Valérie Pécresse prend la parole, c'est le grand silence. Mais surprise, la présidente de la région Ile-de-France s'aligne. Elle reprend même à son compte les grands principes fixés par Laurent Wauquiez, puis validés ce midi par le Parlement du parti à un an des Européennes : « Plus d’élargissement, pas d’Europe fédérale, plus de transfert de souveraineté, il faut qu’on ait un message très clair. On est pour une Europe qui protège et pour une Europe conquérante ».

Quelques semaines après avoir mis la pression en présentant devant la presse ses propositions pour l'Europe, Valérie Pécresse estime avoir été entendue : « On a renoncé à démanteler l’Europe, à la rétrécir à six, à douze. On est vraiment dans un projet pour sauver l’Europe à Vingt-Sept. Cela est une bonne chose. Et je vois aujourd’hui que l’euroscepticisme recule et que le message pro-européen avance et j’en suis très satisfaite ».

Bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez, qui prononcera le discours de clôture ce samedi en fin d'après-midi. A un an d'un scrutin qui s'annonce difficile pour la droite, Valérie Pécresse temporise.