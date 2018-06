Environnement: le chlordécone, un scandale sanitaire sous-estimé

La responsabilité du chlordécone dans les maladies neurologiques, les cancers de la prostate et les troubles du développement infantile, est reconnue depuis des années, mais les citoyens antillais ont du mal à faire entendre leur voix. Harry Durimel, avocat des associations, s'en plaint : « Voilà douze années que nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et quand on dit X, on visait les préposés de l’Etat, les ministres et autres qui sont passés outre les avis négatifs donnés contre l’utilisation de ce pesticide chlordécone. Nous persistons, puisque l’empoisonnement est actuel et nous vivons au quotidien une sorte d’épidémie de cancer de la prostate où 600 cas sont révélés chaque année et 100 personnes en meurent chaque année en Guadeloupe. »

Or, le rapport d’expertise établi en 2014 affirme qu’en 1990 déjà, les effets toxiques du chlordécone étaient connus depuis plus de trente ans, ce qui démontre la responsabilité de l’Etat et des entreprises. Michèle Rivasi, députée européenne écologiste, lance un appel au président de la République : « Le message pour Emmanuel Macron, c’est de dire, pourquoi vous dites "on va faire de la santé et de l'environnement une priorité" et pourquoi sur le terrain, on ne le voit pas ? Qui est responsable de cela, pourquoi ces entreprises ne sont jamais condamnées ? » Les citoyens antillais demandent que le scandale du chlordécone soit enfin reconnu.