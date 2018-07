Emmanuel Macron promulgue la loi de programmation militaire et cajole l'armée

Le Parlement a approuvé en juin la nouvelle LPM, qui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits cumulés pour la défense.

Le budget défense doit bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant des « marches » de 3 milliards par an à partir de 2023.

« Avec cette loi de programmation militaire, nous allons traiter les difficultés du passé, améliorer le présent et préparer l'avenir de notre pays en lui donnant les moyens de sa défense », a déclaré Emmanuel Macron dans les jardins de l'Hôtel de Brienne, lors de la traditionnelle réception donnée par le ministère des Armées la veille du défilé du 14-Juillet.

Améliorer la condition du militaire

Le président français a notamment déclaré avoir compris et entendu le message de l'armée. Un an jour pour jour après la crise ouverte entre Emmanuel Macron et son chef d'état-major Pierre de Villiers à propos de questions budgétaires, qui avait provoqué le départ de ce dernier et jeté un froid au sein des armées, le président a dit sa « reconnaissance" à la communauté militaire, à ses familles, ses blessés et ses morts.

« Durant cette année, je suis allé à de nombreuses reprises à votre rencontre. A chaque fois, vous avez partagé votre enthousiasme, votre engagement, pour vos missions, pour la vie de soldats. Mais vous m'avez sans fard expliqué vos difficultés, vos attentes, notamment liées aux conditions de vie et au matériel. Je veux que des réponses concrètes, le cas échéant, extraordinaires, soient mises en place afin que le quotidien du soldat, du marin, de l'aviateur soit rapidement amélioré, lorsqu'il est au combat comme dans sa garnison. Nos armées, ce sont ces femmes et ces hommes qui s'engagent », a-t-il dit.

Et de poursuivre dans une adresse directe aux nouvelles générations : « Nous avons cette force de continuer à attirer les plus jeunes de toutes conditions, à les former de manière exemplaire, à les faire rêver, à leur donner cette foi dans l'engagement auquel je crois plus que tout, à leur permettre de faire carrière et nous devons sur ce point nous améliorer. Mais nous le ferons d'autant mieux si nous les rendons heureux et donc à avoir cette condition chaque jour améliorée pour eux et leur famille. »

Le chef de l'Etat a renouvelé « les condoléances » de la nation « à toutes les familles qui ont perdu un père, un frère, un fils, mort en mission », et annoncé qu'un mémorial pour les soldats morts en opérations extérieures lors des dernières décennies serait « bientôt » érigé dans un parc de Paris.

Ce monument, prévu de longue date, devait voir le jour cette année mais le projet a longtemps traîné. Il portera le nom des 600 soldats morts pour la France lors d'opérations extérieures depuis la fin des guerres de décolonisation.