France: les infections sexuellement transmissibles en forte hausse

Les infections sexuellement transmissibles augmentent de manière inquiétante en France, et elles concernent principalement les jeunes. Selon un rapport de Santé publique France, entre 2012 et 2016, le nombre de Français contaminés par certaines bactéries a même triplé. Si elles ne sont pas dépistées à temps, ces infections peuvent parfois entraîner de graves conséquences.

Les infections à chlamydia et à gonocoques sont les infections bactériennes les plus fréquemment transmises lors d'un rapport sexuel non protégé.

Et ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont les plus touchés, comme l'explique le docteur Deikoundam, médecin épidémiologiste à Santé publique France :

« On est dans une tranche d’âge où on entre dans la sexualité. On est aussi à un moment dans la vie où l’on est plus amené que des personnes un peu plus âgées à changer de partenaires. Il y a des rapports qui sont systématiquement protégés au cours du premier rapport avec un nouveau partenaire et qui le sont beaucoup moins après. »

Ces infections passent parfois inaperçues, mais lorsqu'elles se déclenchent, une à trois semaines après le rapport non protégé, elles peuvent parfois entraîner de graves maladies.

« En termes de conséquence, ce ne sont pas des infections qui sont anodines, prévient le médecin. Il peut y avoir des problèmes d’infertilité, des infections de la prostate, des infections d’une partie du testicule chez les hommes, par exemple. »

La seule solution pour éviter d'être infecté, c'est de se protéger, insiste l’épidémiologiste : « L’utilisation du préservatif est capitale pour nous et lorsqu’on est diagnostiqué, ce qui est important, c’est aussi d’informer son partenaire ou ses partenaires de la situation et qu’ils aillent aussi se faire dépister et traiter. »

Un réflexe encore loin d'être automatique pour les jeunes. Selon une étude menée par la mutuelle Smerep, seulement 43% des étudiants portent un préservatif à chaque rapport.

