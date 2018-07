Enquête ouverte sur des violences attribuées à un collaborateur de Macron

L’enquête est ouverte d'abord pour violence par personne chargée d'une mission de service public. Violence car la vidéo, prise par un militant de la France insoumise, montre Alexandre Benalla avec les CRS, rue Mouffetard à Paris, se saisir d'un jeune homme qu'il met d'abord à terre.

Le chargé de mission à l'Elysée adresse ensuite un coup de pied dans le ventre du jeune homme. La vidéo est postée quelques heures plus tard. Mais personne ne reconnaît Alexandre Benalla. Il est alors pris pour un policier en civil.

L'enquête porte également sur l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. L'homme porte un casque à visière comme les CRS. Le même jour, il est aperçu avec un brassard orange « Police ».

Toujours collaborateur à l'Elysée après 15 jours de suspension

« Il n’a rien à faire là. Ce n’est pas un policier. Si ça avait été des policiers qui auraient fait la même chose, on n’aurait pas attendu plus de deux mois déjà pour être au courant de la vidéo. On aurait tout de suite auditionné à charge. On aurait tout de suite été en garde à vue, dénonce Fabien Vanhemelryck du syndicat de police Alliance. Il y a deux poids, deux mesures. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on nous parle d’exemplarité, on nous parle d’Etat de droit. Et là, on est plutôt dans le fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ».

Les éléments qui ont été révélés par les films qui ont été diffusés témoignent effectivement de gestes absolument inadaptés. Nicole Belloubet Ministre de la Justice 19/07/2018 - par RFI Écouter

Pour le moment, Alexandre Benalla, après 15 jours de suspension en mai, est toujours collaborateur à l'Elysée.

En tant que chargé de mission, il n'est pas connu du grand public. Son nom n'est pas obligé d'apparaitre au Journal officiel, ni dans l'organigramme officiel du Palais présidentiel. Le jeune homme d'à peine 30 ans est pourtant bien connu dans le monde politique.

Déjà licencié par Arnaud Montebourg

En 2012, Alexandre Benalla est chauffeur d'Arnaud Montebourg, alors ministre du président François Hollande. Mais au bout d'une semaine, il est licencié. Alors qu'il conduit le ministre en voiture, Alexandre Benalla provoque un accident et veut prendre la fuite.

Des faits graves qui n'empêchent pas le candidat Emmanuel Macron de le nommer responsable de sa sécurité pendant sa campagne. Durant cette même campagne, les « MacronLeaks », une révélation de documents privés par des hackers, montre qu'Alexandre Benalla demande pour son équipe de sécurité un devis pour deux pistolets lanceurs de balles en caoutchouc, un flash-ball et des boucliers antiémeute.

Une demande qui a étonné et inquièté le trésorier de la campagne, sans conséquences pourtant sur la carrière d'Alexandre Benalla.

Par la suite, il assure la sécurité lors de l'hommage à Simone Veil et se trouve dans le bus des Bleus pour la descente des Champs-Elysées. L'Elysée doit maintenant justifier la dernière démonstration de violence du jeune homme, et surtout le fait qu'il n'ait pas été licencié du cabinet du président.

La visite de Macron en Dordogne parasitée par l'affaire

La visite d’Emmanuel Macron en Dordogne ce jeudi 19 juillet a d’ailleurs été parasitée par l’affaire Benalla. C’était pourtant un déplacement, tout ce qu’il y a de plus tranquille pour le président : 24 heures en Dordogne, en plein mois de juillet pour dévoiler le visage de la nouvelle Marianne qui ornera les futurs timbres-poste.

Mais depuis son arrivée, Emmanuel Macron est cerné par les questions des journalistes. Et il a choisi de les ignorer. Sauf une fois quand il a évoqué l’affaire d’un mot ce matin à Périgueux en déclarant que « la République est inaltérable ».

Sa stratégie aussi semble pour le moment inaltérable : ne pas en dire plus, se contenter de la déclaration de son porte-parole pour qui, le comportement d’Alexandre Benalla est inacceptable et la sanction prononcée suffisante. Emmanuel Macron, lui, poursuit son déplacement, il visite le lieu de fabrication du nouveau timbre-poste comme si de rien n’était.