Absentéisme: un lycée parisien souhaite imposer le porte-clés connecté

Depuis quelques jours, les principaux intéressés, les élèves, s'indignent de l'obligation de cet appareil connecté. C'est surtout sur Twitter que les collégiens et les lycéens protestent. Ils estiment que ce porte-clés connecté constitue une atteinte à leur vie privée, ils contestent l’absence de choix laissé aux élèves et aux parents. Ce dispositif est obligatoire. On a pu lire, en vrac « devenons tous des traîtres » ou encore « on passe du contrôle des absences au mouchage des élèves ».

« Présenté, comme ils le présentaient, c'était une sorte de tracker. Le fait d'utiliser ce badge pour l'appel, ça enlève le côté humain en début d'année quand on doit apprendre le prénom des élèves, on apprend un peu à se connaître, on retient les visages... alors que là ce sera juste un bouton, on clique et l'appel est fait », raconte une élève souhaitant rester anonyme.

Flop total chez les élèves

L'établissement a été obligé de se justifier sur son site internet, affirmant qu'il s'est entouré de toutes les garanties afin d'assurer la sécurité des données des élèves. Pour l'établissement, le porte-clés connecté, créé par une jeune entreprise soutenue par l'Education nationale, est inoffensif.

Et ce collège-lycée assure qu'il communiquera au fil de l'année scolaire sur la mise en oeuvre de ce projet, notamment aux parents. Ces mêmes parents qui souvent étaient inquiets et qui ont tous reçu un mail expliquant la démarche de l'établissement.

Une pétition citoyenne lancée sur Internet

Une pétition citoyenne a été lancée sur Internet par un certain Henri L., ancien élève du lycée. Il dénonce une atteinte aux libertés individuelles et à la sécurité des données personnelles.

Cet internaute estime que les élèves ne sont pas des objets appartenant à l'établissement. La pétition comptait près de 3 500 signatures, mais a vite été fermée et personne ne peut plus la signer. C'est la direction du collège-lycée qui aurait poussé ce fameux Henri L. à le faire.