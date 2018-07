La SNCF confirme une super-commande de TGV à Alstom

La commande concerne « une centaine de rames » de la cinquième génération de TGV et porte sur un montant « historique » de près de 3 milliards d'euros, a indiqué le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, lors d'une conférence de presse jeudi 26 juillet, précisant qu'il s'agit de « la plus grosse commande de TGV jamais passée en France ».

La SNCF confirme ainsi une annonce prématurée faite le 22 mars par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue d'un comité de suivi de la fusion entre Alstom et Siemens.

Ce contrat est en effet une bouffée d'oxygène pour Alstom, dont certaines usines étaient menacées depuis le rapprochement avec Siemens. Il est notamment crucial pour le site historique de Belfort, dont les commandes de TGV assuraient jusqu'ici de l'activité pour les salariés seulement jusqu'en septembre 2019.

« C’est une très bonne nouvelle, surtout que c’est une commande qu’on attend depuis longtemps. Mais on a commencé à travailler sur cette commande en 2016. Et normalement on aurait dû commencer à les produire en série en 2020. Et là, cela va nous reporter en 2023. On va avoir des difficultés sur nos sites de production, notamment celui de la Rochelle où on annonce des difficultés de charges, donc des risques de chômage partiel quand même pendant deux ans, explique à RFI Philippe Pillot, délégué syndical central FO d'Alstom. Puis, cela ne résout pas non plus tout de suite le problème de Belfort puisqu’on avait eu des velléités de notre direction de fermer ce site. Donc c’est une bonne nouvelle, mais elle arrive tardivement. »

Alstom emploie 460 salariés à Belfort, 9 000 en France et 34 500 dans le monde. Avec cette nouvelle commande, l'usine de Belfort sera responsable de la fabrication de 20 motrices par an pendant une décennie. La livraison des premières séries commencera en 2023 et se terminera en 2031.