Equipe de France: des maillots à deux étoiles tant attendus

Jusqu'au dernier moment, les fans de l'équipe de France sont restés dans le flou. Il y a quelques jours encore, ils ne savaient pas quand ils allaient pouvoir acheter leur maillot des Bleus flanqué de cette fameuse deuxième étoile.

Les plus malins ont réservés sur Internet. « On l’a réservé sur le site Nike, donc on attend, raconte une fan des Bleus. On n’est pas du tout averti qu’il va y avoir de la disponibilité au niveau du maillot de l’équipe de France »,.

Une première série de 30 000 maillots pourraient être finalement disponibles à la vente ce jeudi. Mais pour les plus impatients, l'attente était insoutenable : « Je croyais qu’il allait sortir bientôt, genre deux jours après la finale et il n’est pas sorti. Autant le faire le plus vite possible », explique un adolescent.

Alors bien sûr, ils veulent être parmi les premiers à mettre la main dessus. D'autres n'ont pas le choix, ils vont attendre un peu, faute de budget.

De 85 à 140 euros, le maillot de l'équipe de France n'est pas accessible à tout le monde : « Je ne pense pas pouvoir l’acheter tout de suite. C’est un financement que je n’ai pas encore. Je ne suis qu’étudiant, donc je ne peux pas mettre autant d’argent dans un maillot », lâche un jeune homme.

Après la victoire de 1998, 800 000 maillots des Bleus flanqués de la première étoile avaient été vendus.