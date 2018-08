Lieux oubliés: 1851, les Bas-Alpins se soulèvent pour sauver la République

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte se livre à un coup d’Etat et devient prince-président. Alors qu’à Paris, la protestation fait long feu, dans les Basses-Alpes - aujourd’hui Alpes-de-Haute-Provence - 15 000 des 45 000 électeurs prennent les armes. Décrivant ce peuple indocile, un préfet de Louis-Philippe avait parlé d’une « Algérie de l’intérieur ». Un siècle et demi plus tard, l’écrivain tchadien Nimrod résume ainsi la répression opérée par le futur Empereur : « Avant de coloniser l’Afrique, les Français ont colonisé chez eux. »

C’est l’un des plus célèbres incipit de Karl Marx. Dans son essai polémique sur le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte, il écrit : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. (…) la Montagne de 1848 à 1851 pour la Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l'oncle. » Pour ce qui se passe à Paris en ce faux été démocratique du milieu du XIXe siècle, tout est dit ou presque.

Les désillusions de la révolution de juin 1848

En février 1848, a lieu une première révolution qui renverse la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe pour mettre au pouvoir nombre de ceux qu’on appelle aussitôt avec ironie les « républicains du lendemain ». Sur bien des points, ces convertis de circonstance cherchent à freiner les progrès sociaux qui doivent accompagner ce bouleversement politique.

Dans la mémoire collective, cette période reste pourtant associée à un acquis immense, l’abolition de l’esclavage portée par le député Victor Schoelcher. On rappellera néanmoins que dans les colonies, le travail forcé subsiste jusqu’en 1947. Mais on a largement oublié qu’en juin de la même année, après la fermeture des Ateliers nationaux, créés trois mois plus tôt pour offrir du travail aux chômeurs parisiens, un second soulèvement révolutionnaire est réprimé dans un bain de sang.

Ainsi quand trois ans plus tard, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte se proclame prince-président et envoie Saint-Arnaud, un officier formé à la terreur en Algérie, tirer sur les passants des Grands Boulevards, le peuple de Paris n’a plus guère envie de sauver la deuxième République. Le même Victor Schoelcher qui vient haranguer les habitants du Faubourg se fait aussitôt rabrouer : « Croyez-vous que nous allons nous faire tuer pour vous conserver vos vingt-cinq francs par jour ! »

Quand Paris se résigne, la province se soulève

Est-ce à dire que « Napoléon le petit », comme l’appellera Victor Hugo depuis son exil, soit parvenu à ses fins sans entraves ? Si l’on s’en tient, comme souvent, aux réactions de la capitale, cette première étape d’un retour vers l’Empire, proclamé un an plus tard, le 2 décembre 1852, est l’affaire de quelques jours. Ailleurs, il en va parfois tout autrement. De toutes les résistances en province, celle du Var est la seule qui soit passée à la postérité, grâce au roman de Zola, La fortune des Rougon (1871), premier des vingt volumes qui vont constituer son œuvre maîtresse, les Rougon-Macquart.

On pourrait citer aussi Clamecy, petite ville du Morvan qui voit naître quelques années plus tard le grand intellectuel pacifiste Romain Rolland. L’opposition y est portée entre autres par les « gens de rivière », ouvriers qui font descendre les bois flottés le long des cours d’eau jusqu’à la Seine. Au contact d’idées politiques avancées, ils sont assez organisés pour faire pression à la fois sur les propriétaires locaux et les clients parisiens. Lors du coup d’Etat, plusieurs centaines d’hommes paieront leur fidélité républicaine par une déportation en Algérie. Cet événement n’est guère rappelé aujourd’hui que par une colonne loin du centre-ville, dont bien des habitants ne connaissent pas l’origine.

La résistance des Basses-Alpes reste la plus impressionnante puisque les insurgés parviennent à repousser l’armée française lors d’une bataille rangée. Alors que Paris capitule, le 5 décembre au matin, une colonne de mille hommes quitte Manosque pour Forcalquier. Deux jours plus tard, les Républicains sont 6 000 à 7 000 à entrer dans Digne, chef-lieu d’un département qui ne compte guère plus de 150 000 habitants. Ce sera la seule préfecture de France à échapper un temps au contrôle du nouveau pouvoir.

Ailhaud de Volx, héros local et martyr national

Le lendemain, les rebelles apprennent qu’un régiment venu de Marseille se porte à leur rencontre. Ailhaud de Volx, l’un des chefs de la contestation, part aussitôt pour les Mées, où il sait pouvoir affronter l’ennemi en terrain favorable. Une troupe de 3 000 hommes prend position le long des « cheminées des fées », vaste ensemble rocheux qui surplombe la petite ville. Elle subit deux attaques qu’elle parvient à repousser. Une compagnie tente de prendre les insurgés à revers mais cette audace se change en piège. Une vingtaine de soldats et officiers sont faits prisonniers.

Interrogés, les captifs donnent cependant de bien mauvaises nouvelles de Paris et des grandes villes. Les rebelles choisissent alors la dispersion. Seuls 300 irréductibles poursuivent leur guérilla menée par Ailhaud de Volx. La reconquête est lente. Barcelonnette tombe le 15, dernière ville de France encore aux mains des insurgés. Le 21 décembre, les Français plébiscitent le coup d’Etat. Ailhaud de Volx reste insaisissable jusqu’à la mi-janvier. Arrêté à Marseille alors qu’il s’apprête à rejoindre l’Italie, il échappe de peu à la guillotine mais est condamné au bagne à perpétuité. Il meurt du scorbut à Cayenne en 1854.

Créée en 1997 pour la célébration du cent cinquantenaire de la bataille des Mées, « l’Association 1851-2001 », devient en 2002 « l’Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines ». La petite ville possède désormais « une rue de la Liberté et des Insurgés » et un collège a pris le nom d’Ailhaud de Volx dans le département. La collecte de documents - lettres, journaux, récits - a fait considérablement progresser la connaissance de ces événements. La présidente de l’association, Colette Chauvin, ne sait pas si elle compte quelque insurgé parmi ses aïeuls. « Je n’ai pas cherché, dit-elle simplement, ce sont tous mes ancêtres. » Plus de vingt ans après la création de l’association, elle reste fascinée par « ces gens si modestes, si lucides et si organisés. »

►Notre série sur les Lieux oubliés