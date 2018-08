France: Mélenchon fait sa rentrée politique à Marseille

Les « Amfis d'été » de la France insoumise ont débuté le jeudi 23 août à Marseille et doivent se terminer dimanche. Plus de 3 000 personnes sont attendues pour 150 ateliers et tables rondes. Avec en point d'orgue, le discours de Jean-Luc Mélenchon samedi soir. Le député commence fort sa rentrée politique : il veut profiter des difficultés actuelles de l'exécutif et s'imposer comme chef de file de l'opposition à l'approche des élections européennes.

Une démonstration de force, c'est ce que souhaite la France insoumise (LFI) avec ses « Amfis d'été » à Marseille. Le parti organise en effet le plus gros événement de cette rentrée politique alors que les autres partis d'opposition sont toujours en proie aux difficultés financières et aux divisions internes. Parmi les intervenants : des députés Les Républicains (LR), des écologistes, un communiste, des socialistes et des soutiens de Benoît Hamon mais également des chercheurs et intellectuels.

Ratisser large

Le parti ratisse large en vue, pourquoi pas, d'un futur rapprochement. Dans une interview au quotidien La Provence, Jean Luc Mélenchon rêve même d'un grand « front commun » contre Emmanuel Macron et les élus de la République en marche (LREM). Surtout après son échec lors des manifestations du printemps et de septembre dernier sur la loi Travail et la réforme de la SNCF où l'opposition de gauche et les syndicats étaient apparus en ordre dispersé.

Prendre le leadership de l'opposition

Jean Luc Mélenchon prend donc position avant la réforme des retraites annoncée pour le premier semestre 2019. Et surtout avant les européennes en mai prochain. Un test électoral de mi-mandat. Et un « référendum anti-Macron » dit-il. Et son objectif c'est de se poser en leader de l'opposition au moment justement où les sondages sont défavorables au chef de l'Etat. Plus d'un français sur deux se dit en effet déçu de l'action d'Emmanuel Macron.