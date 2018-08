Lieux oubliés: les Grands Boulevards de la Belle Epoque

Paris est une ville qui bouge sans cesse et l’a toujours été. Lieu de rendez-vous des artistes du monde entier et centre des remous politiques, chaque époque a été rythmée par des personnages hauts en couleur, qui ont contribué à ses changements les plus profonds. Cependant, ce qui séduit et attire l’œil sur la capitale est sans aucun doute son architecture portée par l’histoire de France ainsi que ses rues commerçantes pleines de vie. Aujourd’hui, beaucoup ignorent ce que représentaient les Grands Boulevards, qui s’étendent de la place de la Madeleine à la place de la Bastille.

Construits sous Louis XIV pour remplacer les fortifications érigées successivement par Charles V et Louis XIII, le boulevard est à son apogée pendant le XIXe siècle. « Les boulevards sont aujourd'hui pour Paris ce que fut le Grand Canal à Venise », écrit Balzac. En effet, les Grands Boulevards deviennent progressivement le symbole de la Belle Epoque, une période de paix, de prospérité et d’insouciance. Cette artère de Paris était le lieu phare en matière de divertissement et de tourisme, attirant toutes classes sociales.

Nombre de ces lieux les plus iconiques ont disparu. Démolis ou transformés, retour dans le passé sur la trace des Grands Boulevards de la Belle Epoque.

Lieu de naissance du cinéma

C’est au 14 boulevard des Capucines que débute notre promenade. C’est ici que se trouvait Le Grand Café, lieu mythique pour avoir projeté la première séance de cinéma au monde. Le 28 décembre 1895, les frères Auguste et Louis Lumière présentent leur invention, le cinématographe, pour la première fois au grand public. Si la première séance provoque d’abord peu d’engouement, les nouvelles de cette invention révolutionnaire se propagent rapidement. Bien assez tôt, les enchères augmentent afin de se procurer le cinématographe… mais sans succès. Les premiers films, dont fait partie le court métrage La sortie de l’usine Lumière à Lyon, attirent en effet l’attention d’acheteurs potentiels tel que Georges Méliès.

C’est donc au numéro 14 que débute l’ère cinématographique. Aujourd’hui, on y trouve l’Hôtel Scribe, un établissement luxueux qui a, pour l’instant, choisi de rendre hommage à l’invention du cinéma. Comme l’indique Béatrice Schopflin, directrice générale de l’hôtel, le restaurant « Le Lumière » est décoré de photographies issues des tous premiers films des inventeurs. Cet hommage sera écourté par les travaux de rénovation de l’hôtel qui prendront fin en septembre 2019. Ainsi, le seul vestige de ce moment clef de l’histoire du cinéma est une plaque commémorative gravée sur la façade du boulevard des Capucines.

« À ce spectacle, nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression. À la fin de la représentation, c’était du délire, et chacun se demandait comment on avait pu obtenir pareil résultat. »

Georges Méliès, Salon Indien du Grand Café, Paris, 28 décembre 1895

Lieu de détente luxueux

Si l’on s’aventure davantage sur le boulevard, on trouve au 29 boulevard des Italiens l’emplacement des anciens et célèbres Bains Chinois. Construits en 1787, ces bains publics étaient décorés à la mode orientale de l’époque. En effet, l’Orient alimentait les rêveries des artistes ainsi que l’imaginaire collectif de la Belle Epoque. Aujourd’hui, le lieu a perdu de son charme d’antan. Les Bains Chinois furent démolis en 1853 sous la direction du Sir Richard Wallace car passés de mode. C’est également au célèbre collectionneur et parlementaire britannique que l’on doit les fontaines Wallace, désormais symboliques de l’architecture parisienne. De nos jours, il n’existe plus une trace de ces bains publics, excepté une maquette réalisée avant leur destruction et conservée au Musée Carnavalet. Car les Bains Chinois étaient un des établissements de bains publics des plus luxueux de la capitale. Balzac les qualifiait même d’ « une des plus grandes audaces commerciales »*

Lieu de plaisir et de débauche

En flânant sur le boulevard, on bifurque sur le boulevard Haussmann. Passé le métro Richelieu-Drouot, on évolue successivement devant le musée Grévin, anciennement nommé le Cabinet de Figures de Cire de Curtius, et le Théâtre du Gymnase qui, tous deux, attiraient déjà les foules de l’époque. C’est à côté, au 34-35 boulevard de Bonne Nouvelle que se trouve le Café Delaville. Son ancêtre, le Marguery, attirait déjà les foules huppées parisiennes, mais pour des raisons bien différentes. Créé en 1860 par le chef cuisinier Jean-Nicolas Marguery, cet établissement était réputé comme étant une des plus grandes maisons closes de la capitale. Tandis que le rez-de-chaussée était un lieu de rendez-vous pour les politiciens et personnalités influentes de l’époque, l’étage était réservé aux clients venus s’encanailler. En effet, les Grands Boulevards concentraient de nombreuses maisons d’hôtes qui, plus tard, ont été remplacées par des cinémas pour adultes. Aujourd’hui, ces lieux de plaisir ont tous disparu, excepté un. Le Beverley, dans la rue en face du café Delaville (12 rue Ville Neuve), constitue le dernier cinéma de ce type à Paris. L’établissement est, par ailleurs, menacé de fermeture.

Si le Marguery faisait fureur, il a été fermé sous la loi Marthe Richard de 1946, vouant les maisons closes à la fermeture afin de lutter contre le proxénétisme. L’établissement est donc resté vide, avant d’être reconverti en restaurant chinois, puis racheté pour devenir le café branché qu’il est aujourd’hui. A l’intérieur, l’architecture témoigne de son passé. Ce sont les murs ornés de dorures ainsi que le magnifique escalier à double volée surplombant le restaurant qui en font son charme.

Les théâtres du « Boulevard du Crime »

En continuant notre promenade, passé l’imposante place de la République, empruntons le boulevard du Temple. Autrefois surnommé le « Boulevard du Crime », cette section des Boulevards abritait la majorité des théâtres parisiens du XIXe siècle. Spectacles de théâtre ou de cirque, pantomimes, acrobates, cabinet de curiosités… autant d’activités de divertissement qui attiraient les foules parisiennes. Cependant, ces théâtres furent démolis sur ordre du baron Haussmann, lors de son opération de rénovation de la ville dans les années 1860.

Aujourd’hui, il n’en reste qu’un qui témoigne de cette époque : le Théâtre Déjazet au 41 boulevard du Temple, qui est également considéré comme étant le plus vieux théâtre parisien. Comme nous le précise le directeur du théâtre, Jean Bouquin, « ce théâtre est le dernier du Boulevard du Crime et date de 1770. Après avoir accueilli Mozart et fait débuter Offenbach […] Marcel Carné a tourné ici toutes les scènes d’intérieur de son film culte Les Enfants du Paradis ». Le célèbre long métrage sorti en 1945 retrace la vie de comédiens du « boulevard du crime » pendant le XIXe siècle.

Dans les années 1970, le théâtre s’est offert une seconde vie. Aujourd’hui, des pièces variées s’ajoutent à sa programmation, allant de classiques comme Le Malade imaginaire à des comédies populaires, aussi qualifiées de « comédies de boulevard ».

* Avec son article « Histoire et Physiologie des boulevards de Paris », Balzac contribue au recueil du Diable à Paris. Publié en deux volumes (1845 et 1846), cet ouvrage avait pour but de livrer des textes et analyses sur le thème de Paris. On compte parmi ses contributeurs des écrivains tels que George Sand ou Alfred de Musset.

