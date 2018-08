Anthrax dans les Hautes-Alpes: deux syndicats d’agriculteurs portent plainte

Vaches, moutons, chèvres, au total ce sont plus de 50 animaux qui sont morts dans 28 exploitations dans le sud de la France. Confrontés à cette épidémie qui fait des ravages dans leur région, les agriculteurs veulent connaitre la vérité sur cette bactérie, l'anthrax.

« C’est pour savoir les causes et les conséquences de cette maladie, toutes les causes de cette maladie en fait, explique Alexandre Lagier, coprésident des Jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes. Comment ça se fait qu’elle soit réapparue comme cela, on ne sait pas trop comment, d’où ça vient et comment ça se fait que ça s’est propagé comme ça. Pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux éleveurs et puis aux consommateurs bien sûr. »

Des agriculteurs qui subissent un préjudice à la fois moral et financier. « Les éleveurs qui sont touchés, ils n’ont plus le lait qui est collecté, ils n’ont plus la viande qui est collectée, donc une manne financière qui est assez énorme. Les animaux ne peuvent plus partir. Et surtout je pense qu’au niveau du consommateur, il ne faut vraiment pas que le consommateur prenne peur sur cette maladie-là parce que les produits que sont en vente aujourd’hui ne sont pas touchés par cette maladie », poursuit Alexandre Lagier.

Aujourd’hui, face à cette maladie. Le vaccin reste le moyen le plus efficace pour enrayer l'épidémie.