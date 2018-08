France: en 2018, des vendanges exceptionnellement précoces et abondantes

Sous le soleil, Nathalie Sicre coupe une par une les grappes de raisin, avec le sourire : « Il fait beau, il fait chaud, il fait comme chez moi, il fait comme dans le Sud ». Cette Avignonnaise de 28 ans fait les vendanges pour la première fois. Le viticulteur pour qui elle travaille l'a appelée avec une dizaine de jours d'avance : « J’étais un petit peu au feeling. Normalement c’est un petit peu plus tard, je me suis adaptée ».

Dans ce village, à une centaine de kilomètres au sud de Reims, les vignes s'étendent à perte de vue. Damien Champy est viticulteur et président de la coopérative des champagnes Le Brun de Neuville (Bethon), et à en croire le palais de ce connaisseur. Il était temps de commencer la récolte : « On sent le fruit mûr. Quand on n’a plus du tout une sensation de verdeur et qu’on arrive sur les arômes un peu citronnés, on sait que le raisin est bon. En fait, quand on le goutte et qu’il est bon à manger, c’est quand même un bon indicateur sur le fait que le raisin soit mûr ».

« Un raisin de qualité formidable »

Une maturation du fruit très précoce, qui s'explique par des conditions climatiques exceptionnelles, selon son collègue Daniel Gomès : « On a eu des orages jusque vers la fin mai qui ont amené beaucoup d’humidité. Après, derrière, il y a eu des chaleurs à 38, 39 voire 40° qui ont accéléré la maturation. On est super en avance. Un raisin de qualité formidable. Depuis 50 ans, je n’ai jamais vu du si beau raisin et autant ».

Beaucoup plus de grappes et des grains de très bonne qualité. Ces vignerons promettent un millésime d'exception. Dans la région, la production viticole devrait pulvériser tous les records : + 40% par rapport aux années précédentes.