Défense: l'armée de l’air malaisienne friande des savoir-faire français

De notre envoyé spécial à Kuala Lumpur,

Quand deux officiers d’armées de l’air différentes se croisent, ils parlent d’abord de golf - « sport d’aviateurs » -, puis de la coupe du monde de football – victoire des tricolores oblige - et enfin de leurs avions. En la matière, les Français ont sorti le grand jeu les 24 et 25 août derniers : trois chasseurs Rafale et deux A400M de transport sont déployés sur le tarmac de la base aérienne de Subang, près de la capitale, pour séduire les Malaisiens.

« Notre objectif à nous, c’est de conforter la coopération sur l’A400M », résume le général de corps aérien (2S) Patrick Charaix, chef de la mission Pegase, à propos de cette escale. Les Malaisiens ont en effet acheté quatre exemplaires de cet avion européen développé par Airbus. Particulièrement sophistiqué, celui-ci demande des méthodes de travail modernes. C’est là que la France vient aider Kuala Lumpur : un officier supérieur, spécialiste de la mécanique et de la gestion aéronautique, est présent en permanence pour conseiller l’état-major sur ses procédures et son organisation, depuis 2015.

La France, premier fournisseur d’armement

Située en plein cœur d’une région particulièrement courtisée du fait de la forte croissance économique de plusieurs pays, la Malaisie a besoin de renouveler une grande partie de ses équipements de défense. Ce qui tombe bien pour les Français, dont les industriels sont bien implantés sur l’archipel : ils sont le premier fournisseur d’armes de Kuala Lumpur. Par le passé, d’importants contrats ont été signés, notamment pour des sous-marins, des navires, des missiles exocet et les fameux A400M.

« La grande question, décrypte Dzirhan Mahadzir, un journaliste malaisien spécialiste des questions militaires, c’est de savoir si la Malaisie a les moyens et ce que le nouveau gouvernement compte faire, celui-ci n’ayant donné aucune indication sur le sujet. Les capacités opérationnelles sont un sujet permanent, la disponibilité des matériels étant un problème récurrent d'année en année. »

Un espoir pour le Rafale ?

Alors pourquoi pas des Rafale ? Deux commandants d’unités malaisiens, eux-mêmes pilotes de chasse, ont été invités à tester l’avion. Un officier de leur équipe résume ainsi le dilemme de son armée, en termes d’approvisionnements : « Notre principal problème, c’est que nous avons à la fois des avions occidentaux et russes. Nous, les opérationnels, nous savons quels avions sont bons. Mais ce sont les politiques qui décident. Et eux, ils choisissent souvent ce qu’ils voient le plus. Les Typhoon par exemple, viennent tous les deux ans. »

Si les opérationnels préféraient avoir un seul avion pour remplir toutes les missions et pour simplifier la logistique, les politiques gardent également un problème crucial à l’esprit : multiplier les fournisseurs, c’est éviter d’être dépendant vis-à-vis d’une seule grande puissance. Dans ce domaine, la France fait souvent valoir la grande liberté dont bénéficient ses clients, Paris évitant de se montrer trop intrusif dans leurs affaires domestiques.

Le Typhoon, concurrent européen du Rafale, pourrait-il convaincre le gouvernement ? Les Russes pourraient-ils placer leur Su-35, qui a déjà convaincu en Indonésie ? Les différents observateurs restent très partagés, les uns estimant que l’avion français a toutes ses chances sur ce marché, les autres qu’il est trop tôt et que les finances de la Malaisie ne lui permettront pas un tel investissement avant de nombreuses années. Paradoxalement, c’est un cadre de chez Dassault, le fabricant de l’appareil, qui se montre le plus pessimiste : « Ça a été un vrai prospect à un moment, confie-t-il. Mais ce n’est plus le cas. Ils n’ont pas les moyens. »

Inquiétudes malaisiennes

La Malaisie fait face à plusieurs menaces sécuritaires. Le terrorisme l’a touchée à plusieurs reprises, à travers des opérations menées par Abou Sayyaf, groupe jihadiste très actif chez le voisin philippin, ainsi que par la Katiba Nusandara, se revendiquant de l’Etat islamique et regroupant des combattants de toute la sous-région.

L’armée malaisienne cherche également à gagner la confiance de ses grands partenaires internationaux. Elle a, à ce titre, participé à plusieurs grandes opérations internationales comme celle de l’Otan en Afghanistan avec une cinquantaine d’hommes ou encore la Finul au Liban où elle compte près de 800 casques bleus.

La Chine et ses revendications territoriales, enfin, reste un sujet de préoccupation majeure. Pékin continue d’imposer sa présence en mer de Chine méridionale, tandis que Kuala Lumpur peine à faire entendre ses revendications sur les ilots qui lui appartiennent.

La France, directement concernée

Ces tensions avec la Chine sont aussi au cœur des inquiétudes françaises dans la région. Paris a multiplié les manœuvres militaires, principalement maritimes, afin de faire comprendre à Pékin qu’il n’était pas question de renoncer à la libre circulation dans les espaces internationaux. La Malaisie devient dès lors un allié stratégique dans la région : l’armée de l’air aimerait bénéficier d’ici un an des installations d’Airbus pour assurer le soutien de l’A400M. Cet avion, de plus en plus utilisé par les forces françaises, pourrait dès lors atterrir à Kuala Lumpur pour être remis en état entre deux missions en Asie-Pacifique, démultipliant les capacités de manœuvres de l’armée de l’air.

Si la France réoriente une partie de sa stratégie vers cette région, c’est évidemment parce que les perspectives en termes de croissance économique y génèrent de nombreuses opportunités. Mais c’est aussi parce que Paris a le sentiment d’être un acteur de premier plan dans cette partie du monde, avec plus de 7 000 soldats qui y sont présents en permanence dans plusieurs territoires et bases militaires allant de la Polynésie aux Emirats arabes unis.