Université d'été du Medef: les patrons satisfaits des réformes du gouvernement

Les patrons de PME réunis à l’université d’été du Medef estiment que depuis l’élection d’Emmanuel Macron le vent souffle en faveur des entreprises.

« On a le sentiment qu’il y a un mouvement général qui est insufflé et, pour ma part, dans le bon sens, confie Maximilien Piteau, qui dirige Avenir Bois Construction, une entreprise spécialisée dans les maisons en bois. Après, il y a trente ans d’immobilisme en France, on ne va pas lui demander de changer le pays en deux ans. Moi, il me semble qu’ils essaient déjà de faire beaucoup de choses. Un entrepreneur ne vous dira jamais que c’est assez. »

Un point de vue partagé par Franck Gayraud, directeur général de la société Arcure, spécialisée dans l’intelligence artificielle. « C’est vrai que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas reçu autant de signes de changement, de réformes. Ça va assez vite. Maintenant, la tâche est tellement immense, qu’on n’a pas envie qu’il cale au milieu du guet, qu’il tombe en panne maintenant. Et c’est toujours possible de tomber en panne. Je pense qu’il y a une pression des conservateurs qui fait que parfois, on n’a pas envie d’avancer. Donc on espère qu’il reste motivé pour aller au bout de toutes les réformes. »

Dans son discours devant les patrons, le Premier ministre Edouard Phillipe a confirmé les engagements du gouvernement à baisser progressivement l'impôt sur les sociétés et à ne pas créer de nouvelles taxes.