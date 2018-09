France: une rentrée scolaire toujours sous le signe des réformes

Il s'agit d'amplifier les perspectives ouvertes l'an passé, c'est ainsi que le ministre de l'Education nationale donne le ton de cette rentrée 2018. Cette année encore les fondamentaux seront renforcés en école primaire. Dès le CP, une dictée quotidienne sera imposée aux petits Français ainsi que l'apprentissage des quatre opérations principales en mathématiques : addition, soustraction, multiplication et division.

Autre réforme phare : le dédoublement des classes en zones d'éducation prioritaires . Il a déjà porté ses fruits cette année en CP et sera donc étendu en CE1 dès la rentrée. Ce dédoublement concernera 1 200 classes en Réseau d'éducation prioritaire (REP) et 190 000 élèves de CE1.

Autre nouveauté : des tests d'évaluation en mathématiques et en français auront lieu deux fois par an dans les classes de CP, CE1 et 6e

Au collège, une mesure très attendue entre en vigueur : les portables seront désormais formellement interdits dans les établissements.

Enfin, concernant les lycéens, la nouvelle mouture du baccalauréat aura lieu en 2021 et s'adresse donc aux élèves de seconde de cette année. Ils bénéficieront entre autres de 54 heures par an consacrées à préparer leur orientation.

Renforcement des tests d’évaluation des élèves

Pour donner aux enseignants des « repères » sur le niveau des élèves, des évaluations nationales vont concerner cette rentrée les élèves de CP, CE1 et 6e.

Ce n'est plus un sujet tabou au ministère de l'Education, c'est même devenu une ligne de conduite. Après avoir été longtemps prudent sur le sujet, le ministre de l'Education conçoit désormais ouvertement l'évaluation des élèves comme un puissant « outil de transformation » de l'école. Mais les syndicats d'enseignants craignent que derrière l'évaluation des élèves se cachent l'évaluation des professeurs et celle des établissements.

« L’objectif, c’est d’avoir un outil qui permet d’aider les professeurs à faire progresser encore plus les élèves, d’avoir un outil aussi de dialogue entre l’école et les parents, explique le ministre. Je tiens à signale rque ces évaluations ont été conçus par des scientifiques et des experts qui ont travaillé de longs mois là-dessus et qui font qu’on a désormais un outil qui sera même sans doute même regardé sur un plan international, parce qu'il est très avancé. L’esprit, encore une fois, c’est d’aider, ce n’est pas autre chose. Et bien entendu, tant mieux si ça permet de mieux piloter pédagogiquement. Autrement dit d’avoir un portrait de nos enfants et des classes, de façon à progresser. Si par exemple, vous vous rendez compte que sur un territoire donné les élèves sont particulièrement faibles en grammaire. Et bien vous déclenchez une formation continue adaptée dans ce domaine-là pour compenser cette difficulté. C’est à ça que ça sert les évaluations. »

Mais à côté de ce discours, une petite voix se faire entendre : « à quand l'évaluation du bien-être des élèves ? »