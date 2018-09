France: un rapport inquiétant sur le risque de manipulations de l’information

C'est un véritable défi pour les démocraties : les manipulations de l'information. En France, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégique (CAPS) et l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM), rattachés respectivement au Quai d'Orsay et au ministère des Armées (MINARM), se sont penchés sur la question, et le résultat de leur étude publiée ce mardi, est inquiétant : les démocraties occidentales sont régulièrement visées dans des attaques venant de l'étranger, le grand public n'est pas forcément armé pour les déceler et la technologie permettra bientôt de rendre les fausses informations indétectables.

Les auteurs du rapport se sont surtout penchés sur les attaques en désinformation provenant d'acteurs étatiques et dirigés contre les démocraties. Les auteurs : la Chine et la Russie qui ont investi les réseaux sociaux, parfois par le biais de personnalités fictives.

« Il y a de fausses identités en ligne qui ont été interviewées par la presse, qui ont été citées dans le New York Times et qui en fait n’existent pas. Il y en a une qui s’appelle Jenna Abrams, qui est un cas connu et qui était une création de Internet Research Agency (IRA), la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg qui a été montée par les Russes », explique Jean-Baptiste Vilmer, directeur de l’IRSEM.

Fuites massives de donnés, campagne de déstabilisation, l'Europe et l'Amérique du Nord sont sensibilisées à ces problèmes, mais les populations sud-américaines ou africaines sont particulièrement vulnérables.

« Ce sont des populations qui sont très peu éduquées et donc qui ont généralement peu d’esprit critique face à ce qu’elles reçoivent des médias. Elles sont néanmoins très connectées, ce qui n’était pas le cas avant. [Des populations] qui sont traversées de tensions ethniques, raciales, religieuses et autres qui sont facilement instrumentalisables et qui en plus ont un fort ressentiment anticolonial. Et donc ça c’est un cocktail explosif qui est déjà utilisé dans certains endroits comme, par exemple, la RCA contre les anciennes puissances coloniales, en l’occurrence la France. »

La guerre de l'information n'est pas seulement virtuelle. Le rapport rappelle l'importance des réseaux physiques : câbles sous-marins au fond des océans ou satellites en orbite, qui, eux aussi, sont des cibles.