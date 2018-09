France: le nouveau ministre François de Rugy s’attire les foudres des réseaux

Dès la nomination de François de Rugy mardi 4 septembre, les réactions de la twittosphère politique ne se sont pas fait attendre. C’est un nouveau « ministre des apparences écologiques », selon Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise. « Souhaitons que ce membre éminent de la Macronie résiste aux lobbies des pesticides, du nucléaire, de la chasse », ajoute Yannick Jadot, député Europe écologie-Les Verts.

« Encore un coup porté à l’autorité et au statut de l’Assemblée et des députés », assène Eric Woerth du parti Les Républicains. Benoît Hamon, fondateur du mouvement Générations, tweete que « la vieille politique et la vieille écologie, ni de droite ni de gauche, n'ont pas entendu l'appel de @N_Hulot », l’ancien ministre qui a démissionné le 28 août.

Du côté de La République en marche la riposte s’organise : Aurore Bergé (députée LREM des Yvelines), estime au contraire que « François de Rugy est un engagé de toujours de la question écologique. » Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, ne tarit pas d’éloges : « il a le combat écologique dans son ADN », écrit-il. Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique, déclare avoir « hâte de poursuivre la mise en œuvre de la #transitionécologique » à ses côtés.

François de Rugy avait dénoncé l’absence de programme écologique de Macron

Sous le couvert de l’anonymat qu’offre la Toile, les propos deviennent alors plus acides du côté des internautes lambda et militants de tous bords. « Je suis franchement déçu, j'espérais la nomination de Benalla, le type qui écrase les mauvaises herbes à coups de pied », lance l’un. « Je soutiens et salue un homme de parole et de convictions ! », réplique un autre, sarcastique. « Content pour lui. Il était temps qu'une vie d'opportunisme, de renoncements et de trahisons paie enfin », lui rétorque un troisième twittos.

Certains rappellent, extrait vidéo à l’appui, que François de Rugy lors des primaires du PS avait dénoncé l'absence de programme écologique du futur président Macron. « Flash intox: L'action Monsanto en forte hausse après la nomination du ministre de l’Écologie », s’amuse un internaute.

Les plus taquins en profitent pour lancer le #UneChansonPourRugy, qui est concentré « pur jus bio garantie sans glyphosate de pastiches de chansons populaires ». Et « dans la jungle, terrible jungle, le lion Rugy ce soir » entend-on bientôt gazouiller sur les réseaux. Tout le répertoire de la chanson française y passe. Ce #remaniement ministériel, qui était en tête des mots clefs ce mardi 4 septembre sur Twitter, aura au moins eu le mérite de stimuler la verve créatrice des internautes.