France: la maire de Paris fragilisée après la démission de son premier adjoint

Leurs relations étaient houleuses depuis des mois. Cette fois-ci la rupture est publiquement consommée. Bruno Julliard, le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a annoncé qu'il démissionnait.

J’ai remis ma démission à la maire de Paris. Une décision difficile prise après mûre réflexion. Une page se tourne, celle de dix ans de responsabilité à Paris. Par cet acte de sincérité, j’espère provoquer un sursaut, utile à la gauche et au camp progressiste et écologiste. Bruno Julliard (@BrunoJulliard) 17 septembre 2018

Les mots de l'ancien porte-parole de l'édile lorsqu'elle était candidate en 2014, sont très durs pour expliquer son choix de quitter la navire. A en croire ses déclarations dans le journal Le Monde, Anne Hidalgo ferait preuve « d'inconstance, d'un déficit d'humilité et d'opportunisme ». Bruno Julliard dénonce des « approximations et des erreurs » et affirme : « Je n'y crois plus. Je ne veux plus faire semblant ».

Des dossiers empoisonnés

Ces critiques venues de l'intérieur de son équipe représentent un coup dur pour Anne Hidalgo car elles donnent plus de crédit aux attaques de l'opposition municipale sur sa gestion des services de vélos et de voitures en libre-service Vélib et Autolib, ou encore de la fermeture des voies sur berges à la circulation.

Il s'agit d'autant de dossiers empoisonnés pour la maire de Paris dans la perspective de la campagne pour les prochaines municipales de 2020, où elle jouera sa réélection.

Benjamin Griveaux en embuscade

La bataille pour Paris s'annonce donc âpre et plusieurs concurrents ont déjà manifesté leur intérêt pour être candidats face à la maire sortante. Notamment le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, que les sondages donnent au coude à coude avec Anne Hidalgo. Selon un sondage publié par Le Journal du dimanche, il ferait match nul aux municipales avec Anne Hidalgo si le premier tour avait lieu dimanche prochain, avec 23% des voix chacun.