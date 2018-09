Immigration: de Marseille à Paris, la classe politique divisée sur l'Aquarius

Alors que le navire Aquarius espère débarquer 58 migrants au port de Marseille, le gouvernement français a dit préférer une solution européenne à cette nouvelle crise, entraînant un tollé dans l’opposition de gauche ce mardi. La classe politique est plus que jamais divisée sur ce sujet.

Depuis lundi 24 septembre, les ONG qui l’affrètent demandent à la France l’autorisation exceptionnelle d’accoster à Marseille, son port d’attache. Elles veulent débarquer 58 migrants refusés par Malte et l’Italie. SOS Méditerranée l’assure, cette solution est la seule possible pour permettre au bateau en passe de perdre son pavillon panaméen de continuer ses missions en mer. Pour l’instant, le gouvernement français n’a pas donné son feu vert.

A Marseille, certains partis politiques s'y opposent fermement, relate notre correspondant, Stéphane Burgatt. A l'image du Rassemblement national. Son sénateur Stéphane Ravier réitère d'ailleurs se demande d’enquête parlementaire pour complicité de trafic d’êtres humains et une mise sous séquestre du navire : « Je soupçonne SOS Méditerranée de participer à un véritable trafic d’êtres humains qui a rapporté des milliards d’euros à la mafia des passeurs l’année dernière. Secourir les clandestins en Méditerranée, oui, les accepter chez nous, non. Il faut organiser leur retour dans leur pays d’origine. »

« C’est d’abord une question d’humanité »

A l’inverse, dans le camp socialiste, à la mairie, Benoît Payan demande que soit réservé un accueil et un pavillon à l’Aquarius : « Le droit maritime ne reconnait pas le pavillon marseillais. Mais pour autant ce serait un symbole, parce que cette ville est aussi le symbole d’une Méditerranée qui connaît son histoire. Marseille s’honorerait à pouvoir accueillir ces personnes qui ont été sauvées de la mort. Et une fois qu’ils seront sur notre sol, on verra ce qu’on fait. Ce n’est pas une question politique. C’est d’abord une question d’humanité. »

Du côté des autres partis, France insoumise s’est prononcée pour. Un député de La République en marche a fait de même avant de garder le silence. Chez Les Républicains, la seule personnalité à s’être exprimée est le président de la région Renaud Muselier, qui demande le respect du droit maritime et donc un accostage sur les côtes italiennes ou maltaises.

Au Parlement à Paris, pour l'opposition de gauche, le gouvernement manque d'humanité en n'ouvrant pas ses ports directement. Un argument qui résonne aussi auprès de plusieurs élus de la République en Marche. C'est de « l'instrumentalisation politique », rétorque l'Elysée qui refuse de céder à la « bonne conscience » de gauche ou au « repli sur soi » de la droite et de l'extrême droite, suggérant que l'Aquarius débarque à Malte.

L'Aquarius dérouté

La ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a espéré qu'une solution serait trouvée dans la journée pour l'Aquarius et les 58 migrants qui se trouvent à bord et sont en quête d'un port de débarquement. Interrogée par Sud Radio, elle a cependant écarté l'idée que ce port puisse être Marseille, comme le demandent les deux ONG qui ont affrété le navire, Médecins sans Frontières (MSF) et SOS Méditerranée.

L'Aquarius s'est en outre dérouté pour porter assistance à une centaine de personnes en détresse à bord d'une embarcation en caoutchouc et ne se dirige plus pour le moment vers Marseille, a déclaré mardi matin à RTL un responsable de MSF. « Nous avons reçu l'alerte par un avion européen (...) Les personnes auraient été récupérées par un bateau marchand », a expliqué Alyos Vimard, selon qui MSF maintient cependant son appel à la France pour qu'elle ouvre « exceptionnellement » ce port et fasse pression sur les autres pays européens.

A (RE)LIRE → [Dossier] Crise migratoire: qui fait quoi en mer Méditerranée?