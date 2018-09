Emmanuel Macron, un «Champion de la Terre» à New York

Après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron participe ce mercredi 26 septembre à la deuxième édition du One Planet Summit et recevra le titre de « Champion de la Terre ».

C'est la dernière étape du déplacement d'Emmanuel Macron à New York. Après la première édition du One Planet Summit à Paris en 2017, le chef de l'Etat français doit faire à New York un point d'étape et d'évaluation des engagements pris il y a un an en faveur de la transition écologique. Emmanuel Macron sera entouré de plusieurs dirigeants politiques, mais aussi de la société civile.

Les questions environnementales font partie des priorités de l'action internationale d'Emmanuel Macron et cet engagement du président de la République a été reconnu par le Programme des Nations unies pour l'environnement qui décerne chaque année à New York un prix aux personnalités politiques les plus impliquées.

Cette année, Emmanuel Macron partage ce titre de « Champion of Earth » (champion de la Terre) avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Mais il ne le recevra pas lui-même. C'est la secrétaire d'Etat Brune Poirson qui s'en chargera. Le président de la République, lui, se sera déjà envolé pour les Antilles, ravagées il y a un an pour l'ouragan Irma. Une manière de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.