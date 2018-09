Macron en visite de quatre jours dans les Antilles, un an après l'ouragan Irma

Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Fort-de-France, en Martinique, première étape de sa tournée de quatre jours dans les Antilles françaises, qui l’emmènera ensuite en Guadeloupe, mais aussi sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Une tempête tropicale menace la région ; la Martinique et la Guadeloupe sont actuellement en vigilance orange cyclonique.

Avec notre envoyé spécial à Fort-de-France, Julien Chavanne

Des rafales de vent à plus de 100 km/h, de fortes pluies. La tempête tropicale Kirk a obligé l’Elysée à changer de programme. Plus question de déambuler dans les rues alors que les rassemblements en plein air sont interdits et les écoles fermées.

Emmanuel Macron ira bien visiter une exploitation agricole contaminée par le chlordécone, un insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien. Interdit dès 1977 aux Etats-Unis, le produit a été utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles par les producteurs de bananes pour lutter contre le charançon du bananier.

Depuis, il est toujours présent dans les sols où il peut persister environ 600 ans et se retrouver dans certaines denrées végétale ou animale et certains captages d'eau. Selon l'agence Santé publique France, « plus de 90% de la population adulte » en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone.

Le produit est soupçonné notamment d'être responsable d'une explosion des cancers de la prostate aux Antilles, dont le taux est deux fois plus élevé qu'en métropole, selon le toxicologue André Cicoletta, président du Réseau environnement santé, joint par l'AFP.

Les autres étapes de la journée du président français se dérouleront à l’abri des intempéries. Le chef de l’Etat devait notamment parcourir la ville de Saint-Pierre et prendre un bateau des douanes. Sa première journée dans les Antilles est donc bousculée. Emmanuel Macron fera d’ailleurs un point sur la situation météorologique au centre opérationnel de zone.

Le ciel devrait retrouver son calme la nuit prochaine. Mais en attendant, les éléments se rappellent au président français, à deux jours de son retour, ce week-end, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, durement touchées il y a un an par l’ouragan Irma.

Emmanuel Macron était venu à Saint-Martin et Saint-Barth' une semaine après l'ouragan Irma, qui avait fait 11 morts en septembre 2017 et causé des dégâts considérables dans les deux îles. Il s'était alors engagé à revenir un an plus tard.