France: SOS Méditerranée lance un appel à manifester pour soutenir l’«Aquarius»

L’Aquarius est menacé de rester à quai dès qu'il sera à Marseille. Son arrivée est prévue dans la journée de jeudi. Le Panama devrait lui retirer son pavillon. SOS Méditerranée lance un appel à manifester ce samedi 6 octobre, un appel à la « mobilisation apolitique ». L’ONG demande de défiler en orange, couleur des bouées de sauvetage. Une pétition a été lancée en ligne vendredi dernier et a rassemblé plus de 100 000 signatures en appelant aux Etats pour prendre les mesures pour que le navire puisse reprendre ses opérations le plus rapidement possible et dénonçant la « criminalisation » dont fait l'objet SOS Méditerranée.

La situation est critique et pas seulement pour l'Aquarius, s'alarme Sophie Beau, la directrice de SOS Méditerranée : « C’est l’obligation d’assistance même qui est remise en question quand on voit que tous les bateaux de sauvetage sont chassés de cette zone qui est pourtant l’axe migratoire le plus mortel au monde, estime-t-elle. L’Aquarius maintenant, c’est le dernier. On cherche vraiment à bloquer, à entraver l'action des sauveteurs. On ne peut pas laisser des milliers de personnes se noyer sous nos yeux. Pour nous, c’est inacceptable. »

Une fois à quai à Marseille, l'Aquarius pourrait perdre son pavillon panaméen à tout moment et interrompre donc les patrouilles, détaille le responsable des opérations, Frédéric Penard. « Sans pavillon, l’Aquarius ne peut plus naviguer en haute mer et est donc obligé de rester à quai à Marseille. Pour une fois ce sont les secouristes qui appellent au secours. On a besoin d’aide, on a besoin de soutien des citoyens, de soutien des politiques, qu’un pavillon soit donné à l’Aquarius, que tous ces Etats montrent leur soutien. Toute solution sera étudiée. Aujourd’hui, il faut absolument que l’Aquarius puisse repartir en mer. »

SOS Méditerranée lance donc un appel à manifester ce samedi après-midi. Des cortèges dans une trentaine de communes françaises, mais également dans plusieurs villes européennes comme Palerme, Berlin ou encore Bruxelles.

