Evénement: «La France des Solutions», une semaine de projets innovants

Un média spécialisé offrant des solutions aux jeunes victimes de harcèlement scolaire, un catamaran utilisant le plastique comme carburant, une association proposant aux SDF de se réinsérer par le sport. Autant d’initiatives mises en avant par l’ONG Reporters d’Espoirs, qui pour la sixième année consécutive organise « La France des Solutions » du 8 au 14 octobre 2018. Pour l’occasion, une cinquantaine de médias partenaires – dont RFI – se mobilisent pour rendre visibles pendant cette semaine des projets innovants répondant à des problèmes de société.

L’objectif de cet événement ? « Faire des médias des accélérateurs d’initiatives », explique Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoirs, qui a coécrit en 2013, avec Stéphane Hessel, Engagez-vous !. Selon l’ONG, 25 millions de Français ont ainsi pris connaissance de ces projets porteurs d’espoir lors de l’édition 2017 de « La France des Solutions ».

Pour un journalisme de solutions

Depuis 2004, Reporters d’Espoirs – qui affirme avoir recensé 5 000 initiatives – travaille avec des médias pour défendre un « journalisme de solutions », également appelé journalisme d’impact ou constructif. « Il existe des initiatives concrètes et constructives, qui ne sont pas médiatisées, alors qu’elles répondent à de grands problèmes de société. L’idée est d’offrir plus d’espace médiatique à ces personnes et structures qui les portent », explique Gilles Vanderpooten.

Selon lui, ce type de journalisme est également une solution pour « rétablir la confiance dans les médias » : « si on montre aux gens qu’on n’est pas que les annonciateurs de catastrophes et de polémiques, si on va plus loin en disant que la complexité du monde fait qu’ il y a des personnes qui agissent, là on a un journalisme complet », argumente-t-il.

Journalisme de solutions, journalisme « bisounours » empreint de naïveté ? Cette critique, le directeur de Reporters d’Espoirs la balaie d’un revers de main. « Il ne s’agit pas de dire que tout va bien, que tout fonctionne », répond-il. « Ce sont des initiatives concrètes, pas des idées. Et nous ne décidons pas de la ligne dans les médias : un sujet sur des ouvriers reprenant leur entreprise pourra plus intéresser les lecteurs de l’Humanité, un autre sur l’investissement socialement responsable sera plus pour ceux du Figaro. On assume cette posture non-idéologique. »

18 prix remis le 8 octobre

Cette année, à l’occasion de son bicentenaire, la Caisse d’Epargne Île-de-France, partenaire de « La France des Solutions », remettra 18 prix pour récompenser les projets apportant des solutions à des enjeux écologiques, économiques, de solidarité ou d’emploi. Les lauréats recevront des sommes de 1 000, 2 000, ou 3 000 euros.

Cet événement aura lieu lundi 8 octobre en fin de journée, au Palais d’Iéna, avec le soutien du Conseil économique social et environnemental. Il est dédié à 500 personnes, rassemblant des acteurs de terrain, des décideurs publics et privés, et des journalistes. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le chef cuisinier Thierry Marx, et le navigateur Jean-Pierre Dick seront entre autres présents.