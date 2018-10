Enfants issus d'une GPA: la famille Mennesson dans l'attente

Si la décision de la Cour de cassation de s'en remettre à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) représente une victoire d’étape pour leur avocat, Patrice Spinosi, les époux Mennesson se disent déçus. Depuis 18 ans, ils se battent pour que l’état civil français les reconnaisse tous deux comme parents légaux de leurs jumelles, nées aux Etats-Unis d’une mère porteuse. Sylvie Mennesson, qui élève ses deux filles depuis leur naissance, en a assez d’attendre.

« Je vois qu’on sursoit encore, note-t-elle. Je l’ai vu comme un harcèlement judiciaire. Je sais qu’avec mon mari, on avait fait une promesse à nos enfants. Chaque fois qu’elles se demandaient pourquoi on allait dans les tribunaux, on leur avait dit : "Ne vous inquiétez pas, à votre majorité, ce sera réglé". Malheureusement, cette promesse, je m’aperçois aujourd’hui que je n’ai pas été capable de la tenir, l’Etat n’a pas été capable de la tenir et j’en suis désolée ».

« Mère d'intention »

Fiorella, l’une des deux filles de la famille Mennesson, a aussi beaucoup de mal à comprendre les refus successifs et les hésitations de la justice française. « C’est très bizarre parce qu’à la maison je sais qui sont mes parents, explique-t-elle. Ça me ferait presque penser que oui, je suis complètement banale et qu’il n’y a rien dans ma vie qui diffère. Mais si, en fait, dès qu’il faut parler de papiers, de filiation, eh bien oui, je suis différente. Je n’ai pas de parents. Qui est là pour décider de qui sont les parents et qui ne le sont pas ? C’est quoi la biologie ? Et est-ce que c’est ça qui fait de nous une famille vraiment ? »

La Cour de cassation, que les époux Mennesson ont saisie dans ce dossier, a décidé de repousser sa décision et de demander l’avis de la CEDH qui devra se prononcer notamment sur le statut de la « mère d’intention », la femme qui élève l’enfant conçu par GPA mais qui n’en a pas accouché. L’avis de la CEDH est attendu dans environ un an. En 2014, cette instance a déjà condamné la France pour non-reconnaissance d'enfants issus d'une GPA.