Marche pour le climat: nouvelle mobilisation citoyenne dans toute la France

Poursuivre la mobilisation : c’est le mot d’ordre de la Marche pour le climat du samedi 13 octobre. Des rassemblements sont prévus dans plus de 60 villes pour faire des enjeux climatiques une priorité du gouvernement.

Des dizaines de milliers de personnes ont participé à la précédente marche, le 8 septembre dernier, quelques jours après la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Une mobilisation jamais vue en matière de défense de l’environnement. Cette fois, ce sont les conclusions alarmantes de GIEC qui ont créé une onde de choc sur les réseaux sociaux.

« Une question vitale »

Les associations, qui peinent parfois à mobiliser, continuent ainsi de miser sur un « sursaut citoyen ». L’enjeu est de montrer que ces initiatives pour la protection de la planète s’inscrivent dans la durée, pour pousser les gouvernants à agir.

#MarchePourLeClimat : le #13Octobre des milliers de personnes marcheront pour le #climat en France : 56 marches et rassemblements sont prévus et la mobilisation continue de grandir ! Toutes les infos ici ➡️ https://t.co/aZMQHepWWl #IlEstEncoreTemps pic.twitter.com/KfgjFPf8TV Greenpeace France (@greenpeacefr) 10 octobre 2018

Il s’agit là d’une « question vitale », selon Clémence Dubois, responsable des campagnes de l’ONG 350.org. « On a vu que la classe politique n’était pas à la hauteur. On est bientôt à la COP24, et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. On n’a plus le choix aujourd’hui, il faut se mobiliser pour se constituer en contre-pouvoir. »

Même constat pour Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France, dont l’objectif est de tendre vers une société dans déchets : « C’est avant tout une démonstration que la société civile se sent absolument concernée et attend des mesures, à la fois des pouvoirs publics et des entreprises, qui soient à la hauteur des enjeux. »

« Il est encore temps » : l’appel des Youtubers

Pour l’occasion, une vingtaine de Youtubers se sont associés, pour inciter le plus grand nombre à se mobiliser. « Il est encore temps », affirment-ils en chœur, dans une vidéo mise en ligne lundi 8 octobre, le jour de la publication du rapport alarmant du GIEC. Leur message est devenu le slogan de cette nouvelle marche. « Il est encore temps pour nos dirigeants d’écouter la société civile plutôt que des pouvoirs économiques comme l’industrie fossile, qui ne protègent que leurs propres intérêts », souligne Clémence Dubois.

Ces vidéastes ont par ailleurs lancé un site internet, ilestencoretemps.fr, pour lister les initiatives déjà existantes en France : campagnes d’ONG, pétitions à signer, ou rassemblements, comme la Marche pour le climat du 13 octobre.

Rassembler le plus grand nombre

En France, une soixantaine de rassemblements sont prévus. « C’est une marche, donc on va laisser les bannières de côté pour que tout le monde puisse prendre sa place », explique Jean-Christophe Pisson, militant ATD Quart Monde, l’un des organiseurs du rassemblement à Dijon.

« Les changements et actions dont on a besoin se jouent au niveau local, au niveau des territoires où chacun peut agir pour diminuer la pollution, se passer des produits d’alimentation de mauvaise qualité, pour une alimentation saine, bio », défend-il.

La page Facebook de l’évènement, sur Paris, rassemble ce vendredi soir près de 13 000 participants et plus de 63 000 personnes intéressées.